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F1／佛洛德之死冷處理 6度冠軍漢米爾頓砲轟冷漠

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
漢米爾頓。 美聯社
漢米爾頓。 美聯社

美國非裔男子弗洛德（George Floyd）之死在體壇引發效應，NBAMLB等運動多位教練、球星起而聲援，然而一級方程式（F1）卻不若其他領域積極，令六度世界冠軍、同時也是史上首位非裔冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）相當不滿，砲轟冷漠。

英國冠軍車手漢米爾頓效力梅德賽斯車隊（Mercedes），目前他的生涯冠軍數差1冠，就能追平「車神」麥可‧舒馬克（Michael Schumacher）的史上最多7冠紀錄。

對於弗洛德事件，漢米爾頓也發表看法，砲轟F1面對不公不義仍保持沉默，「在我身處的產業，特別是白人主導的產業中，沒有任何人提出看法，我是身在其中唯一的有色人種，孤立無援。」

漢米爾頓指出，即便現在他發聲，相信仍舊有許多人不願意與他站在同一陣線，「但我告訴你，我知道你是誰。」漢米爾頓強調，自己並不同意用暴力、搶劫方式抗爭，而是以和平抗爭爭取權益，「直到我們的領袖做出改變，才會有和平的一天。」

在漢米爾頓發聲後，麥拉倫車隊英國好手諾里斯（Lando Norris）、雷諾車隊澳洲車手里卡多（Daniel Ricciardo）也紛紛在社群媒體發文，為非裔族群聲援，爭取平等。

漢米爾頓 NBA MLB

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