快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

NBA／獨行俠老闆、球員現身集會 庫班：聆聽心聲

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
獨行俠老闆庫班。 美聯社
獨行俠老闆庫班。 美聯社

美國非裔男子弗洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死，在全美各地引發抗議事件，達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）以及球員鮑威爾（Dwight Powell）等人今日也現身達拉斯警局總部前，為弗洛德哀悼，並展開對話。

此集會為達拉斯警局總部主辦，除了為弗洛德事件哀悼，也為警方暴力執法和種族議題開啟討論空間，一方面也有集體治療的作用。

達拉斯警局局長霍爾(Renee Hall)參與其中，另外獨行俠球員還有傑克森（Justin Jackson）、布朗森（Jalen Brunson）、克萊柏（Maxi Kleber）也戴著口罩出席。

庫班表示，基於所有人都是同一個社區、同個國家，他也希望傾聽所有聲音，並且表達獨行俠球團會傾力協助的立場，「我們都很受傷，我到這裡是為了傾聽，了解非裔族群所經歷的苦難。」

鮑威爾也認為，庫班領導球團，同樣聆聽球員心聲，「所有人都應該關心公平正義，試著了解城市發生什麼事，還有長年以來的問題。身在對話中非常重要，今天我們來到這裡，聆聽社區彼此的意見、分享想法非常重要。」

獨行俠

延伸閱讀

盼30隊同復賽 庫班建議取分區前10名晉級

NBA／滿意獲得波爾辛吉斯操作 庫班以哈登交易案為喻

讚唐西奇生意頭腦 庫班：比很多有MBA的人更好

回應球評取消賽季說 庫班：球員想打比賽

相關新聞

NBA／為佛洛德之死感痛心 喬丹：我們受夠了

夏洛特黃蜂隊老闆、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan））今日打破沉默，對於非裔佛洛德（George Floy...

NBA／獨行俠老闆、球員現身集會 庫班：聆聽心聲

美國非裔男子弗洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死，在全美各地引發抗議事件，達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark...

NBA／聲援抗議不忘清理場地 馬刺華克：我們要公平正義

非裔男子弗洛德（George Floyd）之死讓全美抗議遍地開花，馬刺隊新秀華克（Lonnie Walker IV）今日...

NBA／鄧肯賈奈特是自己起床動力 諾維茨基敬佩喬丹態度

身為NBA近代2大傳奇大前鋒，鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）同年得到入選名人堂至高肯定，而諾維茨基（Dirk Nowitzki）處在同時代且是同位置，也創造屬於自己

NBA／雖樂見洛城內戰登決賽 威斯特坦言棄分區有難度

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA各隊總管日前都收到1份問卷調查，針對復賽相關賽制問題進行意向探尋，其中有1題就指出支不支持不視分區，純論戰績來作季後

NBA／曾遭警方暴力對待 塞佛羅至今餘悸猶存

美國非裔男子弗洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死，引發全美憤怒情緒，也勾起爵士前鋒塞佛羅（Thabo S...

NBA／抗議浪潮席捲全美 賈霸投書疾呼正視問題

抗議美國白人警察執法過當導致黑人男子佛洛伊德（George Floyd）身亡浪潮席捲全美，部份人士趁機打劫搞破壞，讓許多城市都實施宵禁甚至進入緊急狀態。 不吝對社會公義發聲的退役球星賈霸（Kar

NBA／開15小時車返鄉 布朗現身抗議遊行

美國警方執法過當導致非洲裔男子佛洛德（George Floyd）之死，成全美關注大事，NBA也有多名球星響應，球星西蒙斯...

NBA／球評喊話落實種族平等 詹皇也認同轉發分享

過去有12年NBA球員資歷，現為球評羅斯（Jalen Rose）節目上談及詹姆斯（LeBron James），論調並不特別友善，曾說要是對方今年不能奪冠，往後生涯恐再也沒機會，也說詹姆斯不在自己「總統

NBA／憶隊友嗆聲慘遭喬丹交易 漢米爾頓自己也是受害者

過去在2001-2002年賽季與喬丹（Michael Jordan）當過巫師隊友，漢米爾頓（Richard Hamilton）日前受訪，回憶起當年隊上有位叫波菲特（Laron Profit）的球員，因

NBA／野獸前鋒馬丁無可取代 昔籃網總管嘆當初不該放人

索恩（Rod Thorn）在NBA擁有幾十年擔任總管經驗，最有名事蹟莫非是1984年選進喬丹（Michael Jordan），事實上他之後在2000年起操盤籃網，也成功把球隊打造為2度打進總冠軍賽的勁

NBA／哪位球星碰最硬季後賽對手？諾維茨基與布萊恩居首

外媒《HoopsHype》統計，25位NBA超級巨星生涯中，所擊敗季後賽對手們合計勝率誰最高，換言之就是平均而言誰在季後賽面臨最大挑戰，最終得出結果由諾維茨基（Dirk Nowitzki）與布萊恩（K

熱門新聞

NBA／哪位球星碰最硬季後賽對手？諾維茨基與布萊恩居首

NBA／憶隊友嗆聲慘遭喬丹交易 漢米爾頓自己也是受害者

NBA／野獸前鋒馬丁無可取代 昔籃網總管嘆當初不該放人

NBA／為佛洛德之死感痛心 喬丹：我們受夠了

中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆時中？

青棒／李晨薰確定升上國體大 最快明年春季聯賽復出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。