NBA／獨行俠老闆、球員現身集會 庫班：聆聽心聲
美國非裔男子弗洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死，在全美各地引發抗議事件，達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）以及球員鮑威爾（Dwight Powell）等人今日也現身達拉斯警局總部前，為弗洛德哀悼，並展開對話。
此集會為達拉斯警局總部主辦，除了為弗洛德事件哀悼，也為警方暴力執法和種族議題開啟討論空間，一方面也有集體治療的作用。
達拉斯警局局長霍爾(Renee Hall)參與其中，另外獨行俠球員還有傑克森（Justin Jackson）、布朗森（Jalen Brunson）、克萊柏（Maxi Kleber）也戴著口罩出席。
庫班表示，基於所有人都是同一個社區、同個國家，他也希望傾聽所有聲音，並且表達獨行俠球團會傾力協助的立場，「我們都很受傷，我到這裡是為了傾聽，了解非裔族群所經歷的苦難。」
鮑威爾也認為，庫班領導球團，同樣聆聽球員心聲，「所有人都應該關心公平正義，試著了解城市發生什麼事，還有長年以來的問題。身在對話中非常重要，今天我們來到這裡，聆聽社區彼此的意見、分享想法非常重要。」
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