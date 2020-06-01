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NBA／聲援抗議不忘清理場地 馬刺華克：我們要公平正義
非裔男子弗洛德（George Floyd）之死讓全美抗議遍地開花，馬刺隊新秀華克（Lonnie Walker IV）今日現身聖安東尼奧遊行集會，並在集會結束後，與志工一起協助整理場地、清除垃圾。
弗洛德事件在全美各地引發抗議和多起暴動，呼籲改革聲不斷，德州聖安東尼奧也有為弗洛德聲援的集會。
出生於賓州的21歲的馬刺新秀華克，除了現身聲援，也在集會結束後協助善後，遞水給志工並幫忙清除垃圾，並從自願清理場地的志工身上獲得啟發，「這是應有的態度，也是公德心，盡可能給予協助。」
華克在抗議集會後也有感而發，表示所有人成長背景不盡相同，這也是包容和理解之所以重要之處，「或許有些人為此憤怒，或許不知道為何抗爭，但對某些人而言，這是攸關生死的議題。」
華克表示，身為非裔族群，很多時候受到的對待卻只有一般人的三分之一，但不應該是如此，也因此所有種族都應該彼此了解、解決問題，期盼弗洛德不會白白犧牲。他也呼籲以理性和平表達立場，「我們需要公平正義，但是在不影響家人、商家和社區的情況下。」
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