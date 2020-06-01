NBA／曾遭警方暴力對待 塞佛羅至今餘悸猶存

美國非裔男子弗洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死，引發全美憤怒情緒，也勾起爵士前鋒塞佛羅（Thabo Sefolosha）2015年遭警方暴力對待的夢魘，「那個人也可能是我。」

塞佛羅2015年4月在紐約雀兒喜區（Chelsea）夜店外遭警方逮捕，並遭警方毆打導致右腳骨折，傷勢也導致他季後賽缺陣。塞佛羅隨後提起訴訟，最終紐約警方以400萬美元賠償金額達成和解，然而塞佛羅至今仍餘悸猶存。

近日弗洛德事件更讓塞佛羅相當沮喪，表示有些人或許會用老鼠屎為警方辯解，但從塞佛羅的經驗來看並非如此，表示種族歧視至今仍根深蒂固，「這是比文化還要根深蒂固的，也不僅僅是幾個老鼠屎。」

塞佛羅也在昨日聲援亞特蘭大抗議遊行，表達他的憤怒，「現在已經是2020年，沒有人應該經歷這些，特別是非裔也為美國犧牲奉獻，這些畫面令人感到心痛。」

塞佛羅表示，2015年的經歷令他對美國法律完全改觀，「我必須出庭用盡所有證明自己的清白，這也讓我對整個法律系統的公平正義感到懷疑。」