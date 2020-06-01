NBA／為佛洛德之死感痛心 喬丹：我們受夠了

夏洛特黃蜂隊老闆、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）今日打破沉默，對於非裔佛洛德（George Floyd）遭警方不當執法致死感到痛心，譴責種族歧視與暴力，呼籲改革刻不容緩。

佛洛德之死引發全美各地抗議不斷，聯盟多位球星詹姆斯（LeBron James）、塞爾蒂克隊後衛布朗（Jaylen Brown）、溜馬隊波格登（Malcolm Brogdon）、球星西蒙斯（Ben Simmons）等人聲援，喬丹也罕見發表公開聲明。

「我為此事感到十分痛心與憤怒，對所有人的痛苦和沮喪也感同身受。」喬丹與呼籲改善種族歧視和暴力者站在同一陣線，「我們受夠了。」

喬丹表示這問題沒有答案，但眾人的聲音顯示我們不能再被分化，「我們必須聆聽其他人的聲音，展現包容與理解，絕不能向暴力屈服。」喬丹呼籲所有人繼續以和平方式，表達對公平正義的渴望。

喬丹呼籲所有人要持續向領袖施壓，爭取修法，或者用選票做徹底的改變，每個人都是解決問題的一部分。

快艇隊教頭瑞佛斯（Doc Rivers）、太陽隊教頭威廉斯（Monty Williams,）以及活塞隊教頭凱西都挺身而出。瑞佛斯坦言過去讓太多悲劇一再重演，這並非單純非裔美國議題，而是人權議題，呼籲社會應該積極對話，「我們不能接受沉默和不作為，是時候發聲了。」