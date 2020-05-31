NBA／開15小時車返鄉 布朗現身抗議遊行

美國警方執法過當導致非洲裔男子佛洛德（George Floyd）之死，成全美關注大事，NBA也有多名球星響應，球星西蒙斯（Ben Simmons）也分享身著「我不能呼吸」的黑白舊照，塞爾蒂克隊後衛布朗（Jaylen Brown）更是開了超過15小時的車，專程從波士頓到亞特蘭大，參與抗議遊行。

布朗來自喬治亞州的瑪麗埃塔，這次他開了15小時的車到亞特蘭大，參加離家鄉約20分鐘距離的遊行，他表示訴求是透過和平方式進行，「身為名人、身為NBA球員，別將我持排在對話之外。第一且重要的是，我是黑人，也是這個社區一份子，我們想表達對看到不公平事件的憂慮，這很不OK。」

布朗希望外界傾聽年輕人的觀點，「我23歲，我不知道所有的答案，但我能感覺到每個人的感受是什麼，這是絕對的，毫無疑問。」

身為NBA球員工會副主席的布朗，在遊行中手持擴音器，並高舉「我不能呼吸」的標語，以行動聲援窒息而死的佛洛德。

不只布朗，另位球員工會副主席波格登（Malcolm Brogdon），以及曾在選秀會第一輪被選中的安德森（Justin Anderson）都參與這行，這場遊行也是全美眾多遊行之一。

前NBA球員傑克森（Stephen Jackson）是佛洛德多年好友，他兩天前就曾到明尼蘇達為好友抱不平，同場的還有灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）及奧柯吉（Josh Okogie）。