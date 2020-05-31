NBA／西蒙斯重發「我不能呼吸」黑白照 籲停止種族歧視

美國警方執法過當導致非洲裔男子佛洛德（George Floyd）死亡，再度引發民眾對長年以來種族問題的不滿情緒。76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）也分享身著「我不能呼吸」的黑白舊照，盼悲劇不再發生。

2014年美國紐約非裔黑人男子賈納（Eric Garner），遭警察逮捕時勒頸身亡，當時NBA多名球星羅斯（Derrick Rose）、詹姆斯（Lebron James）、布萊恩（Kobe Bryant）都曾穿上黑色「我不能呼吸」T恤聲援。

近日又傳出同樣因警察執法過當，被警察膝蓋壓頸導致佛洛德窒息案件，7年前就曾挺身的澳洲球星西蒙斯，昨日再度分享穿著「我不能呼吸」舊照。

西蒙斯表示，過去幾天新聞所見並聽到人們的哭喊，令他思考很多，「這時候所有人為社會中發生的公然種族歧視，挺身而出。我們不該讓佛洛德、阿貝瑞（Ahmaud Arbery）的悲劇一再發生。6年前我穿上這T恤，而至今我們還在為此奮戰，這一切應該要停止。」