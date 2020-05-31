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NBA／面對疫情展現領袖能力 執行董事盛讚保羅

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
保羅。 美聯社
保羅。 美聯社

NBA今年面臨前所未有的新冠肺炎疫情，更導致3月中以來賽事全面停擺，執行董事羅伯茲（Michele Roberts）表示，身為球隊主控的保羅（Chris Paul）場上洞悉隊友，擔任工會主席時同樣展現觀察和領袖能力，在最艱難的時刻扮演重要角色。

保羅自2013年起擔任球員工會主席，並在球員工會任職已經有11年，以往勞資談判、聯盟重要決策都在第一線為球員把關，然而今年遭遇的情況是特別不同，是全然未知且從未遭遇過的病毒。

羅伯茲回憶，3月11日戈貝爾（Rudy Gobert）確診，身為球員工會主席的保羅正好在現場，第一時間打給羅伯茲，並安撫隊友。正當爵士全隊等待篩檢，且因戈貝爾確診人心惶惶之際，保羅請他的隨身保鏢準備些啤酒和紅酒，好緩和爵士隊球員緊張的情緒。

「身為控衛的他總是能運用技巧組織進攻，他的能力就是能夠解讀比賽，解讀場上狀況並做出傳球。」羅伯茲說，「他在會議中也扮演同樣角色。」

羅伯茲表示，保羅總是能察覺到哪些球員說得不多，溫和鼓勵球員發言，「他會問『你在想什麼？來吧，說說看。』」

休賽期間，保羅除了在家陪伴孩子，還抽空上線上西班牙語課程，但更多時候，是在清晨或者下午用電話討論聯盟事項。羅伯茲說：「他從來沒說過『我能否稍後回電給你？』從來沒有。總是能聯絡得到他是種天賜。」

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