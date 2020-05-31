NBA／憶幼時因非裔身分不受歡迎 活塞教頭：是時候改變

美國警察對非裔男子佛洛伊德（George Floyd）暴力執法，導致窒息身亡，讓美國種族問題再度浮上檯面，活塞隊教頭凱西（Dwane Casey）坦言自己還是八歲小男孩時，走在校園中也曾經感到無助和不受歡迎，「54年過去，到底環境改變多少？」

5月美國喬治亞州曾發生25歲的非裔青年阿貝瑞（Ahmaud Arbery）出門慢跑，遭白人父子懷疑是竊盜慣犯槍殺身亡，而近日的佛洛伊德事件更引發民眾對種族主義的不滿，抗議、暴動在全美引爆。

走過種族隔離年代的凱西，回想自己八歲時走在白人學校的無助和被忽視，以及不被聽見、不被了解，「但54年後，我的兒子現在也是八歲，我看著他成長的世界，心想環境到底有沒有改變？」

63歲的凱西想問，兒子是否也曾因為膚色遭批判，兒子能不能被看見、被聽見、被理解，「他是否也曾感到無助？他會不會有一天也會遭受佛洛伊德或者阿貝瑞般的對待？」

「過去54年來我們到底做些什麼，好讓他八歲時的環境比我的更好？」凱西表示，大家應該共同找出解決辦法，讓刑事體系更公平，「我們應該讓下一代生活在更公平的環境，是時候做真正的改變。」