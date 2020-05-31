快訊

美喬治亞州長官邸遭示威者圍堵 亞特蘭大市宣布宵禁

影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／憶幼時因非裔身分不受歡迎 活塞教頭：是時候改變

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
活塞教頭凱西。 美聯社
活塞教頭凱西。 美聯社

美國警察對非裔男子佛洛伊德（George Floyd）暴力執法，導致窒息身亡，讓美國種族問題再度浮上檯面，活塞隊教頭凱西（Dwane Casey）坦言自己還是八歲小男孩時，走在校園中也曾經感到無助和不受歡迎，「54年過去，到底環境改變多少？」

5月美國喬治亞州曾發生25歲的非裔青年阿貝瑞（Ahmaud Arbery）出門慢跑，遭白人父子懷疑是竊盜慣犯槍殺身亡，而近日的佛洛伊德事件更引發民眾對種族主義的不滿，抗議、暴動在全美引爆。

走過種族隔離年代的凱西，回想自己八歲時走在白人學校的無助和被忽視，以及不被聽見、不被了解，「但54年後，我的兒子現在也是八歲，我看著他成長的世界，心想環境到底有沒有改變？」

63歲的凱西想問，兒子是否也曾因為膚色遭批判，兒子能不能被看見、被聽見、被理解，「他是否也曾感到無助？他會不會有一天也會遭受佛洛伊德或者阿貝瑞般的對待？」

「過去54年來我們到底做些什麼，好讓他八歲時的環境比我的更好？」凱西表示，大家應該共同找出解決辦法，讓刑事體系更公平，「我們應該讓下一代生活在更公平的環境，是時候做真正的改變。」

活塞 Dwane Casey 喬治
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

SpaceX載人火箭成功發射 美國重返太空

美國非裔男喪命 家屬不信官方說法另找專家驗屍

非裔男遭白人警壓頸致死 傳兩人曾在同家夜店工作

非裔男遭警壓頸高喊不能呼吸 成美各地抗議口號

相關新聞

NBA／憶幼時因非裔身分不受歡迎 活塞教頭：是時候改變

美國警察對非裔男子佛洛伊德（George Floyd）暴力執法，導致窒息身亡，讓美國種族問題再度浮上檯面，活塞隊教頭凱西...

NBA／美名記透露復賽細節 22隊方案最得支持

NBA日前召開30隊董事會，總裁席佛（Adam Silver）除提出復賽以美國時間7月31號為目標，席間也討論到賽制方案並預計要在美國時間下周四進行投票表決，定案後再送交球員工會進行最後討論與表決，決

NBA／不受交易流言影響 比爾：視為一種尊重

儘管現在為停賽階段，但聯盟仍存在交易流言。事主巫師後衛比爾（Bradley Beal）就跟籃網扯上關係，不過比爾不排斥流言，反而認為會有跟自己有關的交易消息是一種肯定。 比爾告訴ESPN：「這不

NBA／泰托姆才喊當年想去太陽 今推特上與布克惺惺相惜

泰托姆（Jayson Tatum）本季打出新生代巨星接班人身手，這讓他過去一席本來一心想要加入太陽的話更受矚目，特別是太陽陣中也有位冉冉上升的耀眼新星布克（Devin Booker），雖然2人並無緣同

NBA／外媒評勇士隊史最佳5人 傳奇貝瑞無緣不在乎

《ESPN》日前公佈自家選出的30隊歷史最佳5人陣容名單，其中勇士部份為：柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、格林（Draym

NBA／閉門比賽轉播現挑戰 裁判憂場上對話內容全都露

目前所有跡象都一致顯示NBA正朝復賽方向發展，而屆時無論採取賽制為何，現在就能確定的是，勢必會以閉門無觀眾方式進行。 過去像柯瑞（Stephen Curry）等球星都透露，期待原聲呈現的球賽轉播

NBA／活塞將面試新總管 傳畢拉普斯與普林斯是候選

據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息，活塞目前已著手開始尋覓新任總管人選，未來雀屏中選者將在現任資深顧問史特芬斯基（Ed Stefanski）底下作事，底特律當地媒

NBA／取16強打季後賽 美列3大奪冠熱門

NBA今宣布目標7月31日重啟賽季，並打算採前16強進行季後賽，美網站根據此一可能的復賽方案分析，湖人為奪冠最大熱門。 湖人目前以49勝12敗排名全聯盟第二，僅次於53勝12敗的公鹿。雖然戰績些

NBA／豪賭KD、厄文可能回歸 籃網奪冠看好度大增

NBA總裁席佛（Adam Silver）終於鬆口，在今日（30號）董事會上提出，美國時間7月31號重啟賽事是目標，而先一步蠢蠢欲動的是各路賭客，近期對2020年總冠軍賽投注開始活絡起來，其中意外最受到

NBA／隊友讚哈登苦練瘦9公斤 球評樂觀火箭奪冠機率

私人訓練師波克（Christian Polk）日前透露，在疫情導致NBA賽季停擺期間，自己陪同哈登（James Harden）前往亞利桑那州進行特訓，強度連自己都大嘆吃不消還被操到當場吐出來，而哈登近

NBA／尼克展開尋帥工作 外媒曝錫柏杜為首選

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，尼克近期很快就會展開尋覓新任主帥人選的過程，而他表示錫柏杜（Tom Thibodeau）是最大熱門。 尼克本季先是

NBA／喬丹生涯例行賽首戰門票 拍出24907美元高價

自從喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞The Last Dance》播出後，喬丹相關紀念品和商品的價格都出現大幅攀升的狀態。近日，喬丹生涯例行賽首戰的門票就以24907美元的高價賣出

熱門新聞

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

NBA／外媒評勇士隊史最佳5人 傳奇貝瑞無緣不在乎

NBA／柯爾再槓川普 「種族歧視者不該當總統」

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

中職／首局超越前輩「恰恰」 王威晨寫最速50安紀錄

NBA／豪賭KD、厄文可能回歸 籃網奪冠看好度大增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。