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NBA／不受交易流言影響 比爾：視為一種尊重

聯合新聞網 / 綜合報導
比爾不受近期交易流言影響，更將其視為尊重。 美聯社
比爾不受近期交易流言影響，更將其視為尊重。 美聯社

儘管現在為停賽階段，但聯盟仍存在交易流言。事主巫師後衛比爾（Bradley Beal）就跟籃網扯上關係，不過比爾不排斥流言，反而認為會有跟自己有關的交易消息是一種肯定。

比爾告訴ESPN：「這不是我第一次聽到類似的消息。對我來說，我把這些流言視為一種尊重。代表我打得不錯，才會有人想要跟我一起打球。」

比爾接著補充：「其實得知厄文（Kyrie Irving）跟杜蘭特（Kevin Durant）想要跟我合作的時候，他X的，超讚的啊！但同時，這件事背後充滿很多未知數，而且我已扎根華府，我全心全意為這個城市奉獻。我真的很喜歡這裡，而且如果有朝一日能在這裡奪冠，會比跳槽到其他地方還要高興數百倍。」

比爾更強調現階段的目標是跟陣中另一名球星沃爾（John Wall）繼續並肩作戰，表示：「我想要看到他回復到受傷之前的狀態，加上我這段期間的成長，我們能夠達到什麼高度。我很高興他現在很健康，努力訓練找回以往的身手。」

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