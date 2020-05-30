NBA／取16強打季後賽 美列3大奪冠熱門

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒根據復賽方案分析，湖人為奪冠最大熱門。
美媒根據復賽方案分析，湖人為奪冠最大熱門。

NBA今宣布目標7月31日重啟賽季，並打算採前16強進行季後賽，美網站根據此一可能的復賽方案分析，湖人為奪冠最大熱門。

湖人目前以49勝12敗排名全聯盟第二，僅次於53勝12敗的公鹿。雖然戰績些微落後，但根據美數據網站Sports Line分析，湖人在16強賽至下的奪冠機率達32.3％，位居第一，勁敵快艇及公鹿則有29.7％、24.7％。

在疫情爆發前，公鹿本預測有全聯盟最高，31.2%的機率贏得總冠軍，不過歷經停賽，聯盟預計將會把所有球隊集中一地比賽，公鹿頓時喪失28勝3敗的主場絕對優勢；另外，聯盟擬採取的前16強賽制可能不分區域對戰，也降低公鹿對上東區競爭力較弱的球隊的機會。

除了數據支持湖人抱回金盃，也有美記者替紫金軍團背書。ESPN記者柏克（Doris Burke）指出：「球隊需要身經百戰且戰績彪炳的人來帶領，此人非詹姆斯（LeBron James）莫屬，沒有人比他在季後賽遇過更棘手的狀況了。」

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