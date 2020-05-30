NBA／取16強打季後賽 美列3大奪冠熱門
NBA今宣布目標7月31日重啟賽季，並打算採前16強進行季後賽，美網站根據此一可能的復賽方案分析，湖人為奪冠最大熱門。
湖人目前以49勝12敗排名全聯盟第二，僅次於53勝12敗的公鹿。雖然戰績些微落後，但根據美數據網站Sports Line分析，湖人在16強賽至下的奪冠機率達32.3％，位居第一，勁敵快艇及公鹿則有29.7％、24.7％。
在疫情爆發前，公鹿本預測有全聯盟最高，31.2%的機率贏得總冠軍，不過歷經停賽，聯盟預計將會把所有球隊集中一地比賽，公鹿頓時喪失28勝3敗的主場絕對優勢；另外，聯盟擬採取的前16強賽制可能不分區域對戰，也降低公鹿對上東區競爭力較弱的球隊的機會。
除了數據支持湖人抱回金盃，也有美記者替紫金軍團背書。ESPN記者柏克（Doris Burke）指出：「球隊需要身經百戰且戰績彪炳的人來帶領，此人非詹姆斯（LeBron James）莫屬，沒有人比他在季後賽遇過更棘手的狀況了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言