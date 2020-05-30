NBA／柯爾再槓川普 「種族歧視者不該當總統」

美國警察對非裔男子暴力執法，引發全美各地零星暴動與抗議事件，美國總統川普（Donald Trump）以「暴徒」稱呼抗議群眾，金州勇士教頭柯爾（Steve Kerr）為此再與川普槓上，表示種族主義者沒資格當總統。

明尼蘇達州白人員警日前因執法過當，導致非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）窒息身亡，抗議活動在全美越演越烈，明尼亞波利斯市更宣布實施宵禁。

美國總統川普近日在推特指明尼亞波利斯市的抗議民眾為暴徒，甚至表示軍隊會與州長並肩，「一旦搶劫發生，槍擊就會展開。」此文隨後遭推特標註「美化暴力」，違反推特規範遭刪除。

過去多次針對社會議題發言的柯爾，也轉發記者托瑞（Pablo S. Torre）推特，並表示川普在多年前對單膝跪地和平抗議的NFL球員也有類似回應。

2016年前舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）為抗議種族歧視，於比賽播放國歌時單膝跪地，柯爾寫到，「川普批評當時這群人是『狗娘養的』，昨晚他又稱明尼亞波利斯市示威者是暴徒。這也是為什麼種族主義者不應允許當總統。」

美國檢方已於29日將執法過當的警官沙文（Derek Chauvin）因謀殺漢過失致死起訴，但目前仍難平眾怒，示威者湧入白宮對面的拉法葉公園，讓白宮一度緊急封鎖。