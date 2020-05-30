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NBA／美警暴力執法致死 灰狼老闆：可恥

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

美國明尼蘇達州日前因警察暴力執法，導致非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）不幸窒息身亡，抗議活動在全美蔓延，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）也表達痛心。

46歲的佛洛伊德日前遭警察以膝蓋抵住脖子，多次求救表示「不能呼吸」，最終窒息死亡，進而引爆美國長久以來的種族問題，明尼蘇達州發生多起抗議和暴動事件，明尼亞波利斯市市長傅萊更宣布實施臨時宵禁。

「我只能說發生這種事件令人感到慚愧。」灰狼隊老闆泰勒表示，「這本身就是一個可怕的悲劇，我們因此喪失了一個生命。」

79歲的泰勒也指出，警方針對有色人種的執法還有很大進步空間，且不認為這是純粹修法就能解決，警察的確有公權力，但對於整個社群而言，我們應該去理解不同的文化和需求。

泰勒也呼籲勿以搶劫、入侵民宅方式以暴制暴，「這不是我們需要的，也傷害了整個社群。」灰狼隊過去就積極參與社區活動，陪伴社區中的年輕人，泰勒表示，球團也會繼續伸出援手。

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