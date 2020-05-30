聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／有望7月31日復賽 董事會擬同意奧蘭多提案
聯盟預計下周進行董事會與球團老闆會議，NBA主席席佛（Adam Silver）佛州奧蘭多作為復賽地點提案有望通過，且根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，席佛也已經向董事會提出7月31日為賽事重啟之日。
會議上NBA將會針對復賽賽制、地點以及時間進行投票，目前傳出大多數董事都傾向奧蘭多迪士尼進行復賽的方案。
若要進行復賽，NBA需要至少3/4的球團老闆同意復賽方案，而絕大多數球團老闆在視訊會議上都表達渴望賽事回歸的意願。
先前聯盟提出兩種賽制，一為進行錦標賽決定季後賽席次，一為改為小組賽取代剩餘例行賽和首輪季後賽，目前傳出最有可能的形式將是例行賽加上錦標賽，決定東西區季後賽席次。
目前傳出30隊前往奧蘭多的方案是最不可行的，若按照聯盟目前提出22隊方案，鵜鶘隊、太陽隊、拓荒者隊、國王隊以及馬刺隊、巫師隊將有望前進奧蘭多，另外還有20隊方案，最終如何都要靜待表決結果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言