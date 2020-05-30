NBA／有望7月31日復賽 董事會擬同意奧蘭多提案

聯盟預計下周進行董事會與球團老闆會議，NBA主席席佛（Adam Silver）佛州奧蘭多作為復賽地點提案有望通過，且根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，席佛也已經向董事會提出7月31日為賽事重啟之日。

會議上NBA將會針對復賽賽制、地點以及時間進行投票，目前傳出大多數董事都傾向奧蘭多迪士尼進行復賽的方案。

若要進行復賽，NBA需要至少3/4的球團老闆同意復賽方案，而絕大多數球團老闆在視訊會議上都表達渴望賽事回歸的意願。

先前聯盟提出兩種賽制，一為進行錦標賽決定季後賽席次，一為改為小組賽取代剩餘例行賽和首輪季後賽，目前傳出最有可能的形式將是例行賽加上錦標賽，決定東西區季後賽席次。

目前傳出30隊前往奧蘭多的方案是最不可行的，若按照聯盟目前提出22隊方案，鵜鶘隊、太陽隊、拓荒者隊、國王隊以及馬刺隊、巫師隊將有望前進奧蘭多，另外還有20隊方案，最終如何都要靜待表決結果。