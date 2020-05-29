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NBA／籲大眾替執法過當警察祈禱 金塊小將遭球員圍剿

聯合新聞網 / 綜合報導
波特（右）談警察執法失當案提不同意見，遭圍剿。 美聯社
波特（右）談警察執法失當案提不同意見，遭圍剿。 美聯社

黑人男子佛洛伊德（George Floyd）因白人警察執法過當身亡，眾人群起撻伐警察行徑，但金塊小將波特（Michael Porter Jr.）看法不同，直呼應客觀理性，被認為太過矯情，遭各方圍剿，連NBA學長們也不領情。

佛洛伊德窒息案發生後，波特在個人推特上發文表示：「在為佛洛伊德的家人祈禱的同時，請同樣為涉及這場事件的警官祈禱。雖然很難，但請為他們祈禱，而不是恨他們。祈禱上帝能夠幫助他們改過向善。」

儘管波特出發點正面，但在事件發生沒多久的節骨眼，並沒有得到太多的支持，而目前黑人佔多數的NBA中，不少老大哥也不打算給面子，直接打臉波特的溫情牌。

快艇後衛威廉斯（Lou Williams）就直言：「才不要」，76人前鋒史考特（Mike Scott）也說：「絕對不要」，拓荒者前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）則表示：「誰來勸勸這個菜鳥，拜託」。

退役球員也是佛洛伊德的好友傑克森（Stephen Jackson）直接開嗆：「你這個年輕、享受特權的傢伙還是一邊玩沙吧。我不是針對你，但不是你的至親去世，你說的可輕鬆勒。要嗎站我們這邊，要嗎做對，選邊吧」。

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