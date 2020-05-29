NBA／籲大眾替執法過當警察祈禱 金塊小將遭球員圍剿

黑人男子佛洛伊德（George Floyd）因白人警察執法過當身亡，眾人群起撻伐警察行徑，但金塊小將波特（Michael Porter Jr.）看法不同，直呼應客觀理性，被認為太過矯情，遭各方圍剿，連NBA學長們也不領情。

佛洛伊德窒息案發生後，波特在個人推特上發文表示：「在為佛洛伊德的家人祈禱的同時，請同樣為涉及這場事件的警官祈禱。雖然很難，但請為他們祈禱，而不是恨他們。祈禱上帝能夠幫助他們改過向善。」

As much as you pray for George family, gotta also pray for the police officer(s) who were involved in this evil. As hard as it is, pray for them instead of hate them...Pray that God changes their hearts. — Michael Porter Jr (@MPJr) May 27, 2020

儘管波特出發點正面，但在事件發生沒多久的節骨眼，並沒有得到太多的支持，而目前黑人佔多數的NBA中，不少老大哥也不打算給面子，直接打臉波特的溫情牌。

快艇後衛威廉斯（Lou Williams）就直言：「才不要」，76人前鋒史考特（Mike Scott）也說：「絕對不要」，拓荒者前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）則表示：「誰來勸勸這個菜鳥，拜託」。

Somebody talk to their rook please 🤦🏾‍♂️ https://t.co/S6Ex1IYmwJ — Maurice Harkless (@moe_harkless) May 27, 2020

退役球員也是佛洛伊德的好友傑克森（Stephen Jackson）直接開嗆：「你這個年輕、享受特權的傢伙還是一邊玩沙吧。我不是針對你，但不是你的至親去世，你說的可輕鬆勒。要嗎站我們這邊，要嗎做對，選邊吧」。