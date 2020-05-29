詹寧斯生涯桀傲不馴 枉為全美第一高中生

當今聯盟頂級強隊的公鹿，在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)竄起接管球隊之前，也是經歷過好些年的重建與不上不下的尷尬處境。從以艾倫(Ray Allen)為首的三劍客時代、以及射手瑞德(Michael Redd)掌管球隊的青黃不接時期之後，公鹿一直苦尋當家接班球星未果，即便公鹿戰績不至於一瀉千里，但也始終不上不下的徘徊。

2005年公鹿雖獲得狀元中鋒伯格特(Andrew Bogut)，但他並不是那種憑藉一己之人能帶起整支球隊的第一人。 2007、2008年選秀會公鹿依然握有樂透籤，接連分別用第六、第八順位籤，接連補進前鋒易建聯、亞歷山大(Joe Alexander)。

兩筆操作事後檢討起來都浪費了這個順位的籤，易建聯當時傳出不願留在密爾瓦基打球，生涯披公鹿球衣僅出賽過66場。 而前幾年曾傳聞有一絲希望成為中華隊歸化球員的亞歷山大，更是只為公鹿打了59場球，整個NBA生涯才不過67場的經驗值，就得到歐洲討生活。

公鹿在場上放了兩個213公分的長人，來自中國的大前鋒易建聯(左)和澳洲的中鋒伯格特(右)，卻是相當失敗的組合。 歐新社資料照片

選進全美第一高中生 公鹿對詹寧斯期望很高

2009年選秀會，公鹿手握第十順位，公鹿竟然能在這個席次撿到曾經被評為是全美第一高中生的詹寧斯(Brandon Jennings)，這讓球團十分振奮，且對他寄予厚望，盼他成為新一任的當家球星，同時扭轉過往兩年失敗的選秀操作。

曾經擁有全美第一高中生稱號的詹寧斯，在無傷病傳出的情況下，何以見得身價會跌到第十順位呢？況且詹寧斯高中在籃球名校Oak Hill Academy的最後一年，場均輕鬆30分以上不說，單場還拿過63分，至今他的傲人數據仍是無人能打破的校史紀錄，還超過甜瓜，杜蘭特(Kevin Durant)的在這所高中成就。

但是全美第一高中生的頭銜，是肯定也是壓力，過往已有許多例子顯示，在高中時期天賦滿滿，轉戰職業生涯之後卻未必順遂，無論是傷病纏身，或是淹沒在人才的洪流之中。詹寧斯可說是曾背負這個美名，欲突破這般壓力，最後被傷病擊倒的另一個案例。詹寧斯高中畢業，多名大學爭相搶人，但他卻不想加入NCAA磨練，認為那是浪費一年的作法，選擇到義大利職籃待一季，待年齡符合之後再返美投身選秀，也是當時創舉。

他的狂放作風並不適合歐陸的嚴謹派，在放洋的這一年，詹寧斯僅不過出賽17分鐘，拿下場均5.5、分2.2助攻、1.6籃板，並沒有令人印象深刻的亮點。過去一年看似不進則退的最佳高中生，在沒有太多有參考價值的資料來為他的行情背書，也讓他的選秀身價遭受質疑。特別對專於情蒐，且沒有北美本土出賽紀錄的球探團隊來說是最不可接受的X因子。

況且當年選秀還是出名的後衛年，有太多歷經NCAA洗禮的好手等待被選，多數手握樂透籤的球團皆選擇跳過詹寧斯這個高風險選項，才讓公鹿有機會在第十順位挑中詹寧斯。

詹寧斯是在2009年選秀被公鹿在第10順位選進，要不是NBA在2005開始限制高中生參加選秀，他很可能更早並且以更好的順位進入NBA。 歐新社資料照片

石破天驚的開季 詹寧斯的55分天花板

詹寧斯自負的言談，桀傲不馴的球風，評價自然兩極。但他確實有他的天賦存在，身高不到190公分，不滿80公斤的瘦小後衛卻擁有恐怖且令人驚嘆的連續得分爆發力。他在開季處女秀，繳出17分9籃板9助攻的準大三元，技驚四座，接著第二戰個人24分的演出，在主場開幕戰拿到生涯第一勝。

接連幾場的好表現持續不間斷外，其中最令人熱血沸騰的莫過於他在生涯第七戰，大幅技壓同梯柯瑞(Stephen Curry)，主場狂砍55分，帶隊取勝的紀錄之夜。詹寧斯完成史上最年輕達成單場50分、單節29分史上菜鳥單節得分最高，同時55分也是公鹿隊史新秀紀錄保持人。詹寧斯生涯前十戰繳出瘋狂的25.2分、4.6籃板、5.9助攻，讓不少專家跌破眼鏡，沒有人敢再質疑他過去這一年對於身手的影響，全國媒體、各大版面，球迷們也爭相關注、討論這名開季最火紅的新秀後衛。

詹寧斯需要大量盤球創造進攻的風格，與球團賦予它的定位不謀而合。詹寧斯一副強勢宣示全美最佳新秀回來的態勢，要打臉所有人對他的看衰，證明自己絕對值得這身價。

然而，開季的驚奇旅程也得有歇息的時刻，公鹿陣中主力傷兵輪傳，就詹寧斯一個菜鳥帶隊在場上亂衝。由於他的身材精瘦，在針對性防守、碰撞強度提高之後，讓他擅長的突破爆發被壓制，他的放球手感、出手時機點勢必也都受到干擾，投籃時機選擇，與出手比例過高，個人不穩定的問題慢慢浮現。

個人各項命中率已不如開季耀眼，但總的來說，菜鳥球季他例行賽全勤82場先發，場均出賽32分鐘，整體與三分球命中率三成七，繳出15.5分、5.7助攻、3.4籃板、1.3抄截的成績單，依舊夠優秀倒讓他入選年度新秀第一隊。特別的是詹寧斯自信滿點、膽識與傲氣十足的性格，讓他對於大場面毫無懼怕，菜鳥年打季後賽就與老鷹大戰七場，並留下18.7分、3.6助攻、3籃板的佳績。

詹寧斯(右)在生涯首次季後賽中就大發神威，差點讓由名將喬強森、畢比(左)領軍的老鷹在首輪就翻船。 歐新社資料照片

個人風格過於強烈 成為詹寧斯日後雙面刃

不過也這正是這樣的風格，成為日後的雙面刃。詹寧斯在外圍投射方面，本來就是比較吃手感，拚連續爆發力的球員。況且這是他要仰賴大量的持球和出手嘗試所換來的，他在公鹿的四年生涯中，就屬2011-12賽季創下41.8%生涯最高的投籃命中率，其餘皆不到四成。生涯十季多也只有兩個賽季命中率突破四成，生涯三分球僅34.5%的準度。

當對手越來越熟悉詹寧斯的攻擊模式、當公鹿隊友好似陪著詹寧斯打球，團隊依舊無法取得良好的化學效應之際，他的殺傷力已不如菜鳥年那樣的一鳴驚人，加上陸續傷勢影響他表現的起伏，還有不致力於防守端的散漫，逐漸讓詹寧斯被冠上霸球的、自私的形象。

詹寧斯(右)在2012年3月時與林書豪(左)展開了一場精彩的對決，詹寧斯25分、5籃板、10助攻、投籃命中率5成，林書豪20分、13助攻、4抄截、投籃命中率5成71，公鹿最後以119：114贏球。 歐新社資料照片

即便是2012-13賽季與艾利斯(Monta Ellis)合作，讓詹寧斯不必獨攬得分重責，也為公鹿球賽增添更多觀賞性與話題，但兩人過於相似的球風難免互斥，雙槍組合在當時並不算成功。

阿基里斯腱斷裂 重創詹寧斯生涯

在2013季後賽公鹿再次殺進季後賽，狂妄的詹寧斯事先放話會幹掉東區第一的熱火，卻被直落四橫掃出局。 而詹寧斯與教練團不合，管理階層對於他的言行，太獨的球風也十分感冒，藉此時被放大正視這個問題，同時詹寧斯還撂下狠話，若球團不開出高薪留住將成自由球員的他，那他肯定走人。

就這樣，球團與詹寧斯人馬方面的矛盾日益加深，加速了促成了多方交易，最終詹寧斯在2013-14賽季轉戰活塞，一共效力了三季。來到活塞的第二年，詹寧斯原有機會重新證明自己，積極轉型，改善過於黏球的風格，還締造過24分21助攻的紀錄, 但他卻在2015年一月份，再回到密爾瓦基面對老東家公鹿的一場賽事中，遭遇了對於運動員傷害及其深的阿基里斯腱斷裂。

結果想當然爾是整季報銷，日後的運動能力也大打折扣，這讓本來就不以穩健外線見長的詹寧斯在場上的功能日益降低，即便他努力的復健、調整，但重新踏回場上的他，再也不是過去那個狂放的全美第一高中生。

隔年季中被活塞送往魔術，開始生涯後期的流浪旅程，為奧蘭多魔術只打了25場球就分道揚鑣。再次換球衣的詹寧斯來到尼克，雖然發揮空間比在魔術多一些，但終究尼克戰績不佳，詹寧斯盼望打季後賽，便尋求和尼克買斷合約，加盟了巫師。加入巫師隊，讓他在生涯後期再次擁有13場季後賽的經歷，但這回不是菜鳥年那個在大場面殺進殺出的天之驕子，他僅留下了1.7分鐘，2.8分的平淡數據。

詹寧斯(中)到巫師後只剩下場均3.5分、投籃命中率.274的實力，讓人不勝唏噓。 歐新社資料照片

隔年在自由市場上乏人問津的詹寧斯跑到中國CBA打工，最後輾轉回到NBA最初起點的密爾瓦基，以10天短約結束了他最後的NBA生涯。曾經是公鹿在重建期好不容易盼到的希望，詹寧斯風光的生涯起頭，讓整座城市莫不因公鹿而沸騰起來，但是開高走低的發展曲線，不願配合、分享的詹寧斯，終究造成他職業生涯的諸多限制。

當傷病麻煩找上他時，沒有彈性改變的他，自然過往霸氣蕩然無存，10年的聯盟旅程譜不出完美結局，徒留給球迷無限想像的遺憾。

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