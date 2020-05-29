布萊恩vs.詹姆斯生涯對比 詹皇完勝老大

詹姆斯vs.喬丹誰是史上第一，儘管支持詹姆斯的聲音和評論不少，但喬丹還是取得6成5以上壓倒性優勢。無獨有偶，美國yahoo運動專欄作家針對詹姆斯vs.布萊恩誰的NBA生涯更傑出做了一分民調和比較，在生涯最出色數據、最佳表現、致勝基因、影響力和技巧等五個層面進行對比，布萊恩在技巧一項擊敗詹姆斯，其他四項詹姆斯完勝。

布萊恩籃球技術一流，不輸喬丹，驚人意志和求勝信念也不在喬丹之下，布萊恩籃球技巧更勝詹姆斯，進攻武器多樣，毫無爭議。詹姆斯在生涯數據、最佳表現、致勝基因和影響力等四個層面完勝布萊恩。

布萊恩(右一)和詹姆斯(右二)在2012奧運美國男籃代表隊第二次合作，同樣也再次拿下金牌，這一屆的美國隊也被許多人認為實力足以和夢幻一隊相比。 歐新社資料照片

Yahoo運動這個比對讓我想起10年前我寫在聯合新聞網專欄(2010/4/18) 「24號與23號對決」，當年布萊恩正率領湖人連霸，詹姆斯在騎士單騎帶隊，騎士教練布朗手裡只有一張超級王牌詹姆斯，布朗手裡其他牌都不好，他也沒打好。

當時我在專欄裡預告：NBA「詹姆斯時代」即將來臨，「布萊恩時代」很可能將被取代。這次23號與24號對決，如果沒有太多意外，我們會得到一個比較明確答案。當時很多網友並不看好詹姆斯。

答案在2010年夏天揭曉，詹姆斯輸了天下，他決定把天賦帶到南灘邁阿密加入熱火，熱火總管萊里神之操盤組成三巨頭，至此扭轉NBA生態。

詹姆斯從2011-2018年連續八年統治東區，帶連續八年帶領熱火、騎士打進總冠軍賽，摘下三座總冠軍。詹姆斯幾乎統治過去10年NBA。布萊恩和「俠客」歐尼爾在湖人共同統治21世紀第一個10年，詹姆斯統治第二個10年，詹姆斯在影響力和生涯數據、最佳表現、致勝基因上更具統治力。

詹姆斯(左)轉到熱火之後，開始大步邁向生涯顛峰，同時也是布萊恩(右)逐漸走下坡的時候，21世紀的前20年就是他們分別主宰NBA的時代。 歐新社資料照片

在球技、既定印象和個人榮耀三方面，「籃球之神」喬丹或許是NBA歷史第一人，但詹姆斯在場內、場外、影響力和帶隊能力、成就隊友總體表現，詹姆斯是一名更偉大NBA球員。

史上第一每個人都有自己主觀認定和偏好，布萊恩同樣左右一個世代(10年)球迷，影響力接近喬丹，個人魅力無遠弗屆，但沒有人會拿布萊恩對比喬丹。喬丹像神一般存在，只有最偉大球員詹姆斯會被拿出跟喬丹比較，史上第一，比個高下。

35歲詹姆斯接下來還能統治NBA幾年，誰都說不準，但以詹姆斯今年球季場均25.9分、7.9籃板、10.6助攻表現來看，湖人整季都很穩定，49勝14敗西區第一，領先西區第二快艇5.5場勝差，詹姆斯個人發揮、帶隊能力和影響力，仍是年度MVP兩大熱門之一。

拓荒者明星後衛里拉德直接把MVP投給詹姆斯。里拉德表示：「詹姆斯展現最佳狀況，把湖人帶進總冠軍賽雷達，湖人整季表現都很穩定，詹姆斯成就每個隊友，他改變湖人，如果再把年紀考量進去，他毫無疑問就是當然MVP」。

詹姆斯悼念布萊恩的最好方式，就是讓湖人再次偉大！ 歐新社資料照片

公鹿明星前鋒安戴托昆波個人表現比詹姆斯更搶眼，場均29.6、13.7籃板、5.8助攻，公鹿例行賽也比湖人多贏4勝。在年度MVP票選聲勢上，安戴托昆波排第一，詹姆斯第二。

2010年迄今「詹姆斯世代」還在延續，詹姆斯可能還有2-3年顛峰與主宰力。喬丹神力還在影響世人，布萊恩無敵球技依舊被人們懷念讚揚。

不管史上第一是誰，每個人都可以有自己見解。我們正在見證NBA歷史上最美好世代，有喬丹、布萊恩和詹姆斯各種神蹟和表演，何其有幸。