NBA／名人堂表揚儀式擬移至明年 將會獨立辦理

原訂於八月舉行的2020年籃球名人堂表揚儀式，在今天傳出可能延期到明年辦理的消息，籃球名人堂主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）在今天受訪時表示，由於先前討論延至10月的時間並不可行，目前傾向於明年春天舉辦表揚儀式。

今年籃球名人堂獲選名單星光熠熠，包括兩大前鋒鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）與今年初因為直升機墜毀意外驟逝的前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）一同入選，讓今年名人堂頒獎儀式備受外界關注。

不過原定在八月底舉行的表揚儀式，在今天傳出將可能因為新冠肺炎疫情而延期到明年辦理，籃球名人堂主席柯蘭吉洛指出，原本表揚儀式計畫延到美國時間10月10日至12日辦理，不過該日期目前仍可能因為集會禁令而無法辦理。

在今年可能已經沒有替代方案的情況下，柯蘭吉洛透露將會在美國時間6月10日召開的會議上探討明年舉辦的可能性，「今年我們肯定是需要取消的，目前考慮是在明年第一季，也就是春天的時候舉行，我們將會在未來幾周內開會決定時間與地點。」

今年名人堂表揚儀式，原訂將舉行三天的活動，包括第一天在康乃狄克州一間賭場舉行慶祝活動，並在當天將名人堂戒指與夾克贈送給獲選者，而正式的表揚儀式將會在8月29日在麻州的名人堂本部辦理。

不過柯蘭吉洛也強調，目前仍傾向讓今年與明年的表揚儀式分開舉行，「我們不會考慮將他們合併在一起辦理，因為今年是非常特殊的一年，值得慶祝。」