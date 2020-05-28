NBA／球員盼帶家人入住迪士尼 最快季後賽才能施行

NBA在日前傳出有可能在奧蘭多迪士尼復賽後，聯盟也將針對球員與家人的接觸進行限制，更不排除讓球員帶著家人一起入住到迪士尼，不過前提是所有入住成員都必須接受新冠肺炎的病毒檢測。

NBA將在6月初公布是否進行復賽與相關施行辦法，不過進來各項復賽傳聞不斷流出，包括奧蘭多迪士尼已被視為是復賽的最佳地點，而也有消息人士指出，聯盟在今天通知各隊，目前仍在美國境外的球員已經獲得入境參賽的許可，種種跡象都指出NBA正朝著復賽的方向前進。

不過最讓人關心的仍是NBA在復賽後將提出哪些防疫計畫，來避免球員在回到球場後再一次面臨染疫風險，而根據「ESPN」今天的報導，聯盟正計畫讓球員與有限度的家人、親友接觸，來避免接觸傳染的狀況發生。

報導中指出，許多球員希望聯盟在奧蘭多復賽後能夠帶著家人入住迪士尼，尤其是那些可能會打進季後賽的球隊，將會面臨長期居住在迪士尼的狀況，如有家人的陪伴將能讓他們更加安心；不過這樣的計畫可能要等到季後賽參賽隊伍確定，管制球隊減少後才有可能施行，而打算跟隨球員入住迪士尼的家屬也必須接受新冠肺炎病毒篩檢。

此外，聯盟目前也正在討論復賽後的相關賽制，並有消息人士指出，聯盟並不打算讓30支球隊都回到球場上，而是傾向讓20到24支球隊回歸，其中西區球隊可能會比東區球隊來得更多。