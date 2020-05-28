NBA／改口非抵制消化賽程 里拉德：各隊一起復賽更完美

波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）在昨天表示，假使聯盟在復賽後並未給予球隊真正角逐季後賽席次的機會，將不排除抵制消化賽程後，今天則是再度受訪為自己的說法緩頰，他強調自己只是希望讓那些目前不在季後賽範圍內的球隊也能夠一起回到籃球場上，讓復賽變得更加完美。

在NBA因為新冠肺炎疫情停賽前，里拉德所屬的拓荒者以29勝37敗排名在西區第九名，距離第八名的灰熊仍有3.5場勝差，假使NBA選擇直接取消例行賽，或是以目前排名來決定今年季後賽席次，將會讓拓荒者就此無緣季後賽，這也導致里拉德昨天出現了不排除坐板凳抵制的說法。

不過今天里拉德再度接受訪問時則是為自己的說法緩頰，他強調NBA應該要以從例行賽復賽為前提，讓各隊仍有可能透過剩餘場次來競爭季後賽席次，這種讓聯盟所有球隊都參與到復賽的做法才是更完美的，而不是直接從季後賽打起。

「我認為讓所有球隊一起比賽才是完美的，更何況我們仍有機會將距離拉近，並擁有足夠的比賽來搶下季後賽席次。」里拉德在談到自己心目中理想的復賽計畫時說：「如果聯盟決定直接從季後賽打起，顯然是會讓大家感到失望的，尤其我們還沒有取得前八名的成績，有機會競爭肯定是最好的，如果聯盟只是希望大家回到球場上打球，我認為這對於大家來說是一件很難接受的事情。」

里拉德接著強調，球員在已經休息超過兩個多月後，都希望是能帶著目的性地回到球場，而不是打一些毫無目標的比賽，並且背負著可能受傷的風險，「如果要我們回到球場卻不給我們爭取繼續比賽（季後賽）的機會，我認為有些人寧願等著暑假的到來，而我是真的想比賽，並想幫助球隊爭取季後賽機會，儘管我認為這並不是一個最好的說法。」