NBA／7月底拚復賽？ 美知名記者說8月

NBA上周傳出有機會7月底在奧蘭多迪士尼重啟賽程，但《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，第一場復賽日期應落在8月，而非原本傳出的7月。

受新冠肺炎影響，NBA賽事從3月12日全面暫停，聯盟持續討論復賽的逐步計畫，目前已准許球員重啟訓練，不過規定仍多，包括訓練館同時只能有4名球員、總教練不能參加等；聯盟也宣布和奧蘭多迪士尼討論，規劃在有3個場館的迪士尼ESPN綜合運動園區復賽。

聯盟設定的計劃還包括最初兩周先召回球員，進行隔離後再進行2到3周的個人訓練，之後再進行2到3周的訓練營，因此可能的復賽時間點落在7月底，不過沃納羅斯基表示接獲消息，應要8月才會迎接第一場復賽。

可能成為復賽地點的奧蘭多迪士尼，今年1月開始就因新冠肺炎暫停開放園區，今天迪士尼也發表聲明表示，將提出分階段開放奧蘭多迪士尼園區的提案。

最早重啟園區的是上海迪士尼，不過入園遊客有人數限制，遊客也要戴上口罩、量體溫，並保持社交安全距離。

奧蘭多迪士尼包含4個主題樂園，2018年共吸引1億5730萬遊客造訪，是世界上吸客數最多的遊樂園。