為參加畢業典禮 卡特失去喬丹接班人地位？

如果你是現今NBA超火紅的當家球星，在季後賽第七戰那天早上，你會選擇去參加自己的大學畢業典禮，還是留下來準備當天傍晚的比賽？2001年5月20日，那時還在為暴龍效力的卡特（Vince Carter Jr.）做出了決定：他去參加了畢業典禮，而他、球隊和多倫多球迷後來都付出了想像不到的代價。

那場東區季後賽第二輪的殊死戰，暴龍在最後時間還剩兩秒時只落後一分，但卡特執行最後一擊失手，讓費城76人驚險晉級，目送對手就此一路打進總冠軍賽。也就是那一年，力戰不退的艾佛森（Allen Iverson）受封「戰神」之名；反觀卡特，只留下了參加畢業典禮的爭議和絕殺不進的譏嘲。

這一切，當時的暴龍球員和球迷都只能乾瞪眼地看著，然而不斷地想：如果卡特那一球進了會怎麼樣？如果卡特沒有去參加畢業典禮又會怎麼樣？聽完這個結果，你會怎麼選擇？這畢竟是快20年前的事了，所以再多給點背景資料幫助你思考，如果是你的話會不會做出和卡特不一樣的決定：

那年的卡特才24歲，所屬的暴龍隊史不過6年，但入隊才3年的卡特已成為北國絕對的球星。卡特不只被稱為「加拿大飛人」，也被視為飛人喬丹的接班人。第一年拿下新人王之後，第二年就入選全明星，並拿下那年的灌籃大賽冠軍，能飛善扣的他聲勢一路上揚，更帶領暴龍打入隊史第一次季後賽，同年夏天更在雪梨奧運飛越218公分高的法國中鋒，在全球媒體前演出「死亡之扣」，也讓他成為國際級的籃球偶像。

然而，看似如日中天的卡特，在2000-2001年球季時已有許多暗潮在底下洶湧地不斷發展，從個人能力、媒體形象、隊友相處到球迷期待都開始出現狀況。上季雖然打進季後賽，卻是在第一輪就被紐約尼克橫掃出局，讓球評開始質疑他是否夠格當喬丹的接班人。卡特原本開朗親和的形象，在雪梨奧運場上的一系列強勢演出之後，招來了不夠尊重對手的負評。而他表弟麥葛雷迪（Tracy McGrady）決定離隊加盟魔術，也被媒體描繪成是因為卡特在隊上獨霸一切的結果。在媒體推波助瀾之下，許多球迷更覺得在卡特的新秀合約結束之後，暴龍將留不住這位超級球星。

卡特(右)和麥葛瑞迪(右)兩人即便是表兄弟之親，但在同一隊中還是出現「一山不容二虎」的情況。 2001-02 Fleer 球員卡

更有甚者，有些媒體也開始議論卡特和他媽媽之間的關係，對卡特的職業生涯形成了無謂的干預。卡特的名字和籃球基因是來自於爸爸，老卡特（Vince Carter Sr.）是個籃球教練，但很早就和妻子離婚，把教養孩子的責任丟給妻子蜜雪兒。而做為一個老師，蜜雪兒對卡特一路的教育都很成功，母子關係也因此非常親密。在卡特打完大三球季，決定投身NBA選秀的時候，他也答應了媽媽將來一定會完成大學學業。

像卡特這樣親密的母子關係，本來在聯盟當中並不稀奇，做為一個聽話的好兒子，一開始也讓卡特的媒體形象更加完美。然而過去三年，蜜雪兒對於兒子的許多建議和管束，卻逐漸讓這對母子和某些媒體記者的關係出現變化，聽媽媽的話去參加畢業典禮也因此出現了雜音。

此外，還有一個客觀因素，就是當時NBA正興起一股追逐明星高中生的風潮。原本聯盟的傳統是重視大學教育及籃球養成，但在競爭超級新秀的情況下，不只大學棄學生愈來愈普遍，高中生直接跳過大學而成功挑戰職業籃球的例子也愈來愈多。在卡特參加完了大學畢業典禮之後，那年選秀會上就出現了NBA史上第一個高中生狀元，而前五順位就有三個人沒唸過大學，分別是布朗（Kwame Brown），錢德勒（Tyson Chandler）和柯瑞（Eddy Curry）。所以卡特重視大學學位的舉動，在當時也並非是絕對的政治正確。

好了，這就是當時卡特面對的主客觀環境因素。卡特答應了媽媽要拿到大學學位，但他卻背負著要為球隊創造歷史的重任，而在媒體已經開始對他有著不友善的雜音時，面對隊友、球迷、媒體和媽媽的期待，卡特可說是動輒得咎。

和台灣相比，一般美國大學的春季學期開課較早，所以結束得也早，有些學校四月底課就上完了，而大多數學校也會在五月下旬舉行畢業典禮。如果卡特那年沒幫助球隊打進季後賽，或是沒有在第六戰大發神威拿下39分，把系列賽逼進第七戰，其實也就不會有撞期的問題。偏偏他那年打得特別好，全季場均27.6分生涯最高，單季47勝也是當時隊史新高；而他那年的季後賽打得也夠亮眼，不只先解決了前一年橫掃他們的尼克，更在第二輪對76人的首戰拿下單場50分，該年季後賽的場均27.3分也比去年進步8分。

而且卡特也為了這個行程已經做足了準備，他並沒有錯過球隊的賽前練習，當天他搭乘暴龍老闆的私人專機在早上九點前到達北卡大的聖堂山校區，九點半參加完畢業典禮之後就回來，十一點登機，十二點多到達費城，而比賽則是在五點半開打。只是，大賽前夕去參加畢業典禮，無論理由再怎麼充份，過程再怎麼細心安排，之前的表現再怎麼好，一旦沒打贏這場比賽，就會被說成是一意孤行的頭號戰犯。

回頭來看，卡特在第七戰是有機會當英雄。只要投進了，沒人會管他那天早上去了北卡。只要投進了，他就是好球員，也是好兒子，好學生和好榜樣。只要投進了，一切的爭議就沒了。

卡特關鍵的投球未進，參加畢業典禮的事就被拿出來放大解讀，英雄與狗熊的分別往往就是那麼一瞬間的命運。 2001-02 EX 球員卡

最終，這個決定，變成了卡特與隊友及球迷之間一道無形的裂痕，即使那是為了完成對媽媽的承諾，也符合聯盟當局重視教育的形象，但仍給正當紅的卡特貼上了種種負面標籤：自行其是、關鍵時刻軟手、多倫多並不是他的唯一，他也不是喬丹的接班人，只是另一個學弟。

那年球季結束之後，雖然卡特決定長留多倫多，提前和暴龍簽下六年九千四百萬的延長合約，然而那道裂痕卻沒有消失，雙方的分歧甚至愈拉愈大。卡特後來沒能帶領暴龍在季後賽走得更遠，最終在2004年季中被交易籃網，卡特也一度成為暴龍球迷狂噓的對象。2001年的這個決定，那時也一直被拿出來奚落。

從後見之明來說，卡特的對手艾佛森是那年的例行賽MVP，艾佛森苦戰七場打贏暴龍之後，東區決賽又帶傷血戰七場擊退有三劍客在陣的公鹿。後來在決賽第一場，硬是在客場把湖人逼入延長賽，再讓OK連線吞下那年季後賽唯一的一敗。那是屬於艾佛森的一年，卡特栽在他手上實在沒有什麼話好說。而且就算卡特沒去北卡，就算他投進了絕殺，就算他真的率領暴龍提早18年打進總冠軍賽，也沒人會認為他能擋得住湖人的連霸王朝。

多年之後，卡特已老，目前總計打了22季，是史上最多的球員。暴龍時期曾多次受困傷勢的他，沒想到居然成了硬底子的長青鐵人。也沒想到全美今年因為新冠肺炎疫情，大學紛紛取消了畢業典禮，也才讓人想起了這件往事。目前效力亞特蘭大老鷹的卡特表示，即使重來一次他還是會做一樣的決定。至於暴龍球迷對卡特的心結和情緒，在經過這些年的風雨以及去年成功的奪冠之後，大多數人也已經選擇放下，並肯定卡特是引領加拿大籃球發展的重要先鋒人物。

對於2001年參加畢業典禮和去年未回到暴龍、兩度失去奪冠機會，卡特都不曾後悔，其心之堅，有如多倫多CN塔之屹立不搖！ 2002-03 Fleer 球員卡

卡特這個當年看來錯誤的決定，在多年之後再看一次，依舊不容易。無論你的選擇是和卡特一樣還是不一樣，都得肯定他堅持的信念和承擔一切的勇氣。