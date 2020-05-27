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NBA／夢一隊沒有湯瑪斯 錄音檔打臉喬丹記錄片說法

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
喬丹曾說湯瑪斯落選夢一隊與他無關，但錄音檔打臉他在紀錄片的說法。 截圖自247Sports推特
喬丹曾說湯瑪斯落選夢一隊與他無關，但錄音檔打臉他在紀錄片的說法。 截圖自247Sports推特

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後一舞」雖然在日前已經播放完畢，卻繼續在NBA引發波瀾，近日他與底特律活塞傳奇後衛湯瑪斯（Isiah Thomas）的恩怨再次被起底，被指出正是喬丹「有他就沒有我」的言論，讓湯瑪斯缺席了1992年的夢幻一隊。

被稱為史上最強籃球隊的夢幻一隊，在1992年時集結了數名未來名人堂球員出征巴塞隆納奧運，不過當時身為聯盟一線後衛的湯瑪斯卻未入選，一度引發爭議，甚至有人將矛頭指向是喬丹在背後下指導棋，不過在日前播畢的「最後一舞」中，喬丹則是否認自己與湯瑪斯的落選有關。

喬丹在紀錄片中表示，當時美國男籃選訓委員之一的索恩（Rod Thorn）確實有打電話邀請他加入夢一隊，索恩也在喬丹詢問他其他入選名單時，回答了「你正在談論或考慮的那個人，將不會加入」，不過喬丹強調，自己並未在電話中提及任何名字，「我尊重湯瑪斯的才華，他是僅次於魔術強森（Magic Johnson）的最好控球，無論我怎麼討厭他，我都尊重他的表現。但現在卻有人暗示是我把他踢出去，但我從來沒有點名任何一個人。」

但美國媒體在今天拿出了2011年喬丹進行訪談的錄音檔，在該則訪問中喬丹自己承認，索恩（Rod Thorn）打電話給他時，曾說過只要有湯瑪斯在（夢一隊）自己就不會加入，並直言當時的教練戴利（Chuck Daly）並不想要湯瑪斯加入，所以湯瑪斯將不會成為其中一員。

公布這則錄音檔的「The Athletic」記者麥克李（Michael Lee）就在個人社群網站上留言表示，「如果他已經在日前受訪時承認這件事，我不清楚喬丹在紀錄片中說謊的原因為何，大家都知道喬丹做事總是帶著個人情緒，這就是其中之一。」

喬丹 湯瑪斯 活塞

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