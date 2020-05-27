NBA／身體已恢復百分之110 沃爾預告下賽季強勢回歸

華盛頓巫師主控沃爾（John Wall）在過去三個賽季因為膝蓋與左腳阿基里斯腱撕裂傷，陷入「半退休」狀態，他在今天受訪時強調身體已經恢復到百分之110，雖然本賽季仍不會復出，但對於下賽季已經充滿期待。

從2014年至2018年連續五年入選明星賽的沃爾，在過去三個賽季飽受傷病纏身，先是在2018年進行膝蓋手術僅出賽41場，上賽季更是在進行完阿基里斯腱手術後，卻又發生不慎在家滑倒的意外，讓他休養時間再度拉長了超過一年，近三季合計僅打73場比賽，幾乎呈現「半退休」狀態。

不過沃爾在受訪時強調，目前仍在持續訓練，希望能找回最佳狀態，身體已經恢復到百分之110，並將在下賽季強勢回歸，「我現在處在百分之110的狀態，相當的健康。」

在沃爾因傷缺陣的這段期間，他的後場搭擋比爾（Bradley Beal）扛起球隊重任，目前以場均30.5分排名在聯盟第二位，這也讓沃爾相當期待雙槍再度合併的那一天，「我現在很希望回到球場，然後看看比爾和球隊的成長，以及我們球隊打算做什麼樣的改變來為下賽季提前做準備。」

雖然受到新冠肺炎疫情影響，巫師的訓練場館至今仍未重新開放，沃爾只能在家中訓練，但他強調仍無法阻止他想回到球場的熱情，「我總是告訴自己，只要還沒摔斷腿就繼續上場，儘管你把我的薪水都扣完，我依舊會繼續上場，因為我就是熱愛籃球。」