NBA／盼30隊一起復賽 庫班建議取分區前10名晉級

NBA預計在美國時間6月1日提出復賽相關方針，達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也在今天提出個人見解，認為聯盟在復賽後可先打五至七場的例行賽，隨後再透過錦標賽決定季後賽分區最後兩個晉級席次，以達到賽事公平性。

NBA復賽會採取何種形式目前仍是眾說紛紜，甚至有傳言表示聯盟不排除直接取消例行賽從季後賽開始打起，不過要如何確保各隊取得季後賽席次的公平性，獨行俠老闆庫班也在今天提出個人想法。

庫班指出，聯盟在復賽後應該先舉行五至七場的例行賽，讓30支球隊都能夠一起參與完這個賽季，並且消化與地方電視台的合約轉播場次，來紓解球隊必須面臨轉播權利金賠償的問題。

至於季後賽席次，庫班則是提出了先取東、西區各10名的球隊晉級，並經由戰績決定種子排序，而排名第17至20名的球隊將進行交叉淘汰賽，獲勝的隊伍將再與排名第15、16名的球隊競爭，勝隊將擠進傳統的季後賽16隊賽事之中。

庫班指出，這樣的做法除了兩支球隊（灰狼與勇士）外，其他球隊都將有機會取得季後賽資格，包括東區排名倒數兩名的騎士與老鷹，都有機會在例行賽結束前追上東區第10名的黃蜂，以取得錦標賽資格，「這將會很有趣，且也很公平。」

事實上庫班提出的方案，對於目前排名西區第七名的獨行俠來說並不算有利，他們仍有可能在例行賽結束後落入錦標賽中，不過庫班認為這樣的提案將能解決聯盟各隊的財務與比賽公平性的問題，甚至能夠提高季後賽的競爭力。