NBA／復賽若無季後賽機會 拓荒者里拉德將坐板凳抵制

在NHL今天宣布復賽計畫將取24隊從季後賽打起後，目前仍未有明確復賽方針的NBA是否會跟進仍不得而知，不過在停賽前排名西區第九名的波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）就強調，假使聯盟復賽後卻剝奪了拓荒者爭奪季後賽席次的機會，那他將會在剩餘賽事中坐在板凳席上觀戰表達不滿。

NBA在台灣時間3月12日因為新冠肺炎疫情全面停賽後，近來傳出復賽將是勢在必行，但會以何種形式進行，包括外界謠傳的直接依目前排名從季後賽開打，抑或是獨行俠老闆庫班提出的分區最後兩席次以錦標賽形式爭奪，目前聯盟仍未給出一個明確方向。

不過排名西區第九名的拓荒者，球隊主控里拉德在今天受訪時就直言，如果聯盟的復賽政策剝奪了拓荒者競爭季後賽席次的機會，他會透過坐冷板凳的方式來進行抵制，「如果聯盟復賽後，打算用『我們來打幾場比賽結束例行賽』，並且將我們丟去參加一些無意義的比賽，而沒有讓我們有真正爭奪季後賽席次的機會，那我雖然仍會與球隊在一起，但將不會上場。」

拓荒者在停賽前與西區第八名的灰熊有3.5場勝差，不過他們仍有16場比賽尚未進行，仍有可能在例行賽結束前搶下季後賽席次，就連緊追在拓荒者之後的鵜鶘、國王、馬刺和太陽也都有機會晉級季後賽，假使聯盟希望透過例行賽剩餘賽程縮水的方式來復賽，恐怕會引發這些球隊的不滿。

里拉德指出，假使聯盟願意為分區7至12名球隊舉行最後兩席次的爭奪錦標賽，將會是他比較樂見的作法，尤其是拓荒者將迎來傷癒歸隊的兩員大將諾基奇（Jusuf Nurkic）與柯林斯（Zach Collins），這將讓他們處在有利位置，「我們將會努力贏得席次，我們的先發中鋒和大前鋒將歸隊，這讓我們對於本賽季又充滿期待，他們現在已經恢復健康且獲得額外的訓練時間，如果有球隊在這個階段荒廢了，那我們將會毫不留情的擊敗他們。」