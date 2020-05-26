NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

聖安東尼奧馬刺在1999年與2003年靠著羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）的「雙塔」拿下隊史頭兩座冠軍，而兩人的組合也被認為是近年來宰制力最強的禁區搭擋；不過羅賓森在近日受訪時透露，雖然第一次見到鄧肯打球時，不認為他會比自己更好，但鄧肯的加入卻改變了自己的生涯。

「海軍上將」羅賓森在1987年以選秀狀元身份加入馬刺，並隨即幫助馬刺重返季後賽行列，不過卻始終難以更近一步奪下隊史首冠，直到1997年再用另一支狀元籤選進鄧肯後，馬刺總算在1999年一圓奪冠夢，且在2003年再度奪冠。

雖然羅賓森在2003年奪冠後選擇退休，不過馬刺接下來還陸續在2005、2007、2014年拿下總冠軍，讓皆參與其中的鄧肯奠定了在馬刺隊史最重要球星的地位。

羅賓森今天接受媒體訪問時，談到鄧肯對於自己籃球生涯的改變，「對我來說，鄧肯的加入讓我們得到了真正的助力，也給我們最好的奪冠機會，改變了我的生涯，我對此感到激動。」

不過羅賓森也透露，當他第一次看到比他小10歲的鄧肯打球時，並不認為這個小夥子會比他更厲害，「雖然我不認為他會比我更好，但我知道他會很棒。他就是一個如此謙虛的人，我一直以來都覺得自己很安靜，沒想到他的存在，讓我覺得自己很聒噪。」