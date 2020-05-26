聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羅賓森(右)與鄧肯。 美聯社
羅賓森(右)與鄧肯。 美聯社

聖安東尼奧馬刺在1999年與2003年靠著羅賓森（David Robinson）與鄧肯Tim Duncan）的「雙塔」拿下隊史頭兩座冠軍，而兩人的組合也被認為是近年來宰制力最強的禁區搭擋；不過羅賓森在近日受訪時透露，雖然第一次見到鄧肯打球時，不認為他會比自己更好，但鄧肯的加入卻改變了自己的生涯。

「海軍上將」羅賓森在1987年以選秀狀元身份加入馬刺，並隨即幫助馬刺重返季後賽行列，不過卻始終難以更近一步奪下隊史首冠，直到1997年再用另一支狀元籤選進鄧肯後，馬刺總算在1999年一圓奪冠夢，且在2003年再度奪冠。

雖然羅賓森在2003年奪冠後選擇退休，不過馬刺接下來還陸續在2005、2007、2014年拿下總冠軍，讓皆參與其中的鄧肯奠定了在馬刺隊史最重要球星的地位。

羅賓森今天接受媒體訪問時，談到鄧肯對於自己籃球生涯的改變，「對我來說，鄧肯的加入讓我們得到了真正的助力，也給我們最好的奪冠機會，改變了我的生涯，我對此感到激動。」

不過羅賓森也透露，當他第一次看到比他小10歲的鄧肯打球時，並不認為這個小夥子會比他更厲害，「雖然我不認為他會比我更好，但我知道他會很棒。他就是一個如此謙虛的人，我一直以來都覺得自己很安靜，沒想到他的存在，讓我覺得自己很聒噪。」

鄧肯 馬刺 Tim Duncan

延伸閱讀

NBA／紐約場館解禁 籃網重啟訓練營

NBA／駁斥當年招募鄧肯爭議 瑞佛斯堅持沒失言

公牛最後之舞結束 曾想簽鄧肯、希爾與麥格瑞迪

挑生涯最佳隊友 格林選詹皇和鄧肯

相關新聞

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

聖安東尼奧馬刺在1999年與2003年靠著羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）的「雙塔」...

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

湯瑪斯（Isiah Thomas）跟喬丹（Michael Jordan）間宿怨隨著「最後之舞」再登檯面，像活塞當年不敵公牛卻拒絕賽後握手致意，還有喬丹究竟有沒有下令把湯瑪斯拒於夢幻隊外，最近都是熱門討

NBA／現役最被低估的球星？羅斯：巴特勒

知名球評羅斯（Jalen Rose）日前在節目中表示，巴特勒（Jimmy Butler）是當今最被低估的球星。 巴特勒是在2011年以首輪第30順位加入芝加哥公牛，之後逐步躍升成為當家球星。之後

NBA／搭最後之舞熱潮 北卡飯店推喬丹大學宿舍特色房

《ESPN》紀錄片「最後之舞」再掀全球喬丹（Michael Jordan）旋風，「籃球之神」母校北卡附近就有旅館突發奇想，推出1間號稱複製喬丹大學宿舍特色房。 北卡所在的教堂山當地的「Gradu

NBA／曾協助KD、柯瑞訓練 明星訓練師讚菲律賓希望索托

菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）在日前宣布將加入NBA發展聯盟G聯賽後，近來也與曾協助柯瑞（Stephen Cu...

NBA／當對手當隊友大不同 克里斯媽對格林態度大轉彎

過去曾經在對戰時候被格林（Draymond Green）一腳踢傷，本季卻在勇士成為隊友，克里斯（Marquese Chriss）坦承一度對此感到很不自在，但事實證明不只2人相處毫無問題，連克里斯母親都

NBA／火箭本季戰力起伏 葛登：需維持穩定的統治級表現

受到肺炎疫情影響，聯盟自3月12日驟然停賽至今已經超過2個月，對許多球員來說，無法正常訓練和比賽的生活確實難熬，不過對於身體有傷勢的球員來說，這段時間反而是有助於調養生息。 本季因傷所困的葛登（

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

巴克利（Charles Barkley）日前透露，組團奪冠不能算數，還拉了同輩球星馬龍（Karl Malone）下水，而生涯最後搭上奪冠順風車，幾乎沒上場就拿到戒指，巴恩斯（Matt Barnes）顯

NBA／自爆險成哈登交易籌碼 比爾差點搭檔衛少與杜蘭特

雷霆在2012年時發動改變NBA近代歷史最重要交易，選擇將哈登（James Harden）送往火箭，而巫師球星比爾（Bradley Beal）最近表示，自己當初有可能成為哈登重磅交易案籌碼。 2

NBA／黃蜂決定開放設施 允許球員自行訓練

根據最新消息，夏洛特黃蜂與當地政府、衛生機構經過協商之後，決定將於美國時間5月26日開放球隊訓練設施，允許球員能在有限制的情況下自行前往進行訓練。 黃蜂球團表示，將會嚴格遵守檢測相關流程以確保安

NBA／協助家鄉學校翻新體育館 巴恩斯捐款19.5萬美元

根據報導，國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）將向家鄉愛荷華州的艾姆斯地方學區（Ames Community School）捐贈19.5萬美元，用於翻新中學體育館。巴恩斯表示艾姆斯對他意義

NBA／賽季結束尋求新合約 哈里斯：盼續留籃網

2018年和籃網簽下兩年1600萬美元合約的哈里斯（Joe Harris），今年賽季結束後將成為自由球員。近期談到未來動向，哈里斯表示很多事情都不是能夠控制的，但他仍期盼繼續留在布魯克林。 哈里

熱門新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。