NBA／曾協助KD、柯瑞訓練 明星訓練師讚菲律賓希望索托

菲律賓年輕長人索托(Kai Sotto)在日前宣布將加入NBA發展聯盟G聯賽後,近來也與曾協助柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)等聯盟一線球星訓練的知名訓練師麥克拉納漢(Rob McClanaghan)合作,為個人生涯首個職業賽事提前做準備,而索托在球場上展現的天賦與認真態度,也讓麥克拉納漢直言大有可為。

年僅18歲、身高218公分的索托,被認為有機會成為菲律賓史上首位土生土長的NBA球員,在前年前往美國就讀預校後,他日前選擇婉拒NCAA一級名校的邀約,決定跟隨幾名五星高中生的腳步加入NBA發展聯盟,為新成立的「Select Team」效力,希望在過水一年後直些向NBA挑戰。

儘管已經獲得發展聯盟提供的合約肯定,但索托這段時間仍未停下訓練腳步,他目前正與過去曾指導過羅斯(Derrick Rose)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、勒夫(Kevin Love)、柯瑞和杜蘭特的明星訓練師麥克拉納漢合作,提前為個人首個發展聯盟賽季做準備。

7'2'' Philippines prospect Kai Sotto becomes the first international born player to sign a deal in the NBA G League pro program @brhoops pic.twitter.com/cfY99qOoLA

「協助他訓練相當有趣,因為他是一名非常多才多藝的球員。」麥克拉納漢在談到可望在明年向NBA叩關的索托時說:「他已經有熟練的技巧且成長空間仍舊非常大,而且總是相當努力,我們將會協助他持續進步。」

麥克拉納漢在2011年時曾因為協助勒夫擴大射程,讓他躍升為聯盟一線大前鋒而聲名大噪,近年來更有不少球星選擇在休賽季期間找他進行訓練,讓他成為聯盟最有名的訓練師之一,而麥克拉納漢也直言,索托確實是一名潛力很高的球員,也期待著他進入NBA的那一天。

Kai Sotto will be the first international prospect to sign a deal with the new NBA G League developmental program! The 7'2 native of The Philippines 🇵🇭 turns 18 today! 🎂 @kzsottolive pic.twitter.com/hRoWW2KbGq