NBA／曾協助KD、柯瑞訓練 明星訓練師讚菲律賓希望索托
菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）在日前宣布將加入NBA發展聯盟G聯賽後，近來也與曾協助柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等聯盟一線球星訓練的知名訓練師麥克拉納漢（Rob McClanaghan）合作，為個人生涯首個職業賽事提前做準備，而索托在球場上展現的天賦與認真態度，也讓麥克拉納漢直言大有可為。
年僅18歲、身高218公分的索托，被認為有機會成為菲律賓史上首位土生土長的NBA球員，在前年前往美國就讀預校後，他日前選擇婉拒NCAA一級名校的邀約，決定跟隨幾名五星高中生的腳步加入NBA發展聯盟，為新成立的「Select Team」效力，希望在過水一年後直些向NBA挑戰。
儘管已經獲得發展聯盟提供的合約肯定，但索托這段時間仍未停下訓練腳步，他目前正與過去曾指導過羅斯（Derrick Rose）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、勒夫（Kevin Love）、柯瑞和杜蘭特的明星訓練師麥克拉納漢合作，提前為個人首個發展聯盟賽季做準備。
7'2'' Philippines prospect Kai Sotto becomes the first international born player to sign a deal in the NBA G League pro program @brhoops pic.twitter.com/cfY99qOoLA— Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2020
「協助他訓練相當有趣，因為他是一名非常多才多藝的球員。」麥克拉納漢在談到可望在明年向NBA叩關的索托時說：「他已經有熟練的技巧且成長空間仍舊非常大，而且總是相當努力，我們將會協助他持續進步。」
麥克拉納漢在2011年時曾因為協助勒夫擴大射程，讓他躍升為聯盟一線大前鋒而聲名大噪，近年來更有不少球星選擇在休賽季期間找他進行訓練，讓他成為聯盟最有名的訓練師之一，而麥克拉納漢也直言，索托確實是一名潛力很高的球員，也期待著他進入NBA的那一天。
Kai Sotto will be the first international prospect to sign a deal with the new NBA G League developmental program! The 7'2 native of The Philippines 🇵🇭 turns 18 today! 🎂 @kzsottolive pic.twitter.com/hRoWW2KbGq— Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2020
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