NBA／直言聯盟肯定復賽 巴克利透露奧蘭多已成首選

距離NBA主席席佛（Adam Silver）訂下六月決定是否復賽期限愈來愈近，知名球評巴克利（Charles Barkley）就在今天透露，聯盟復賽幾乎是勢在必行，目前就差最後一些細節確認，且復賽場地八九不離十將會是在奧蘭多迪士尼樂園，最多再加上一個拉斯維加斯。

NBA各隊在本月陸續重開訓練場館後，聯盟也預計在六月初公布復賽與否的相關決定與方針，儘管至今都還未有相關細節流出，不過知名球評巴克利透露，在近日與轉播商高層談及此事時，轉播商也透露NBA復賽幾乎已成定局。

「我百分之百確定這件事，聯盟將會在下周做出決定，球員肯定會重新回到比賽之中。」巴克利在談到NBA復賽一事時說：「我知道有一些MLB的朋友已經準備要回到比賽之中，NHL也是，甚至職業美式足球和大學美式足球也都開始討論該怎麼做對他們最好。」

巴克利透露，從轉播商那邊得到的資訊包括比賽將會在奧蘭多和拉斯維加斯開打，或是僅在奧蘭多一地，而這也是聯盟接下來要討論的細節，「關鍵將會在球員身上，我的意思是，當球員上場比賽時他們不斷推擠、卡位，肯定是無法保持社交距離。另外，大家說要把他們關在飯店兩、三個月，不過那些服務人員還是會回家，因此，聯盟還有很多問題尚未解決。」

不過巴克利也強調，雖然還不確定復賽會是以何種形式展開，但今年季後賽肯定會舉行，「你無法阻擋季後賽的舉行，不過如果有球員（即使不是主要輪替球員）因此感染，那可能會面臨整支球隊都被隔離的狀況，屆時他們將會被迫離開季後賽賽場，遭到淘汰。」