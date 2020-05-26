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NBA／力抗新冠肺炎 傳奇中鋒尤英已好轉返家休養

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
確診的尤英已好轉。 法新社
確診的尤英已好轉。 法新社

前紐約尼克傳奇中鋒、現任喬治城大學男籃主帥尤英（Patrick Ewing）在日前傳出新冠肺炎疫情確診後，今天他的兒子小尤英（Patrick Ewing Jr.）回報父親已經返家休養的好消息，且身體狀況已經愈來愈好。

今年57歲的尤英在三天前確診新冠肺炎，並透過執教的母校喬治城大學發出聲明，希望各界絕不要輕忽這次病毒的威力，鼓勵所有人除了要保護好身體外，也要好好照顧所愛的人。

尤英的兒子小尤英今天在個人推特上上傳了父親已經返家療養的好消息，他說：「我的父親已經回到家中，且狀況逐漸好轉，我們會持續觀察他的症狀，並遵照疫情指揮中心的規定，我要感謝所有醫生和在醫院工作的第一線醫療人員對我父親的照顧，以及感謝所有向我們提出意見和為我們祈禱的人。」

過去在球場上給人硬派形象的尤英，生涯雖然未曾拿下過冠軍戒指留下遺憾，但11度入選明星賽、一次年度第一隊、六次年度第二隊，加上兩度奪下奧運金牌，其中包括1992年巴塞隆納奧運會代表「夢幻一隊」出征，不僅以個人身份在2008年入選名人堂，也以夢一隊成員的身份在2010年第二度踏足，是少數生涯兩度獲選的傳奇球星之一。

喬治 巴塞隆納 尼克

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