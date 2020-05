NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

即使新冠肺炎疫情持續對全球各地人的生活造成影響,不過也有不少暖心故事在各角落發生,位於美國佛羅里達州德拉海灘餐廳的一位女性服務員迪亞茲(Kassandra Diaz),就分享了克里夫蘭騎士明星中鋒佐蒙德(Andre Drummond)暖心打賞1000美元(約台幣三萬元)小費的故事,讓雪中送炭的善舉大受好評。

在新冠肺炎疫情影響下,全美不少餐廳都被迫閉門或是生意大受打擊,其中包括迪亞茲所服務的餐廳,在兩周前才得以重新開門,並且只能開放約四分之一的座位讓顧客用餐,這不僅導致店家收入大大減少,服務生也少了相當多收到小費的機會。

不過該餐廳的社群網站今天分享了一段暖心故事,一名叫做迪亞茲的女性服務員在日前為騎士前鋒佐蒙德服務完後,收到了一筆高達1000美元的小費,讓她感到相當驚喜,「當我拿到他的收據,並看到他填寫的小費時,我簡直不敢相信。他的帳單是160美元,但小費上卻寫著1000美元,在他離開之後,我仍是不斷發抖並留下幸福的眼淚。」

This weekend, NBA star Andre Drummond went for brunch at a Florida restaurant.



His bill came to $164.25.



He left a $1,000 tip.



When the waitress posted on IG to say thank you, he replied saying:



"Thank you for being amazing."



(📸 IG che.delray) pic.twitter.com/RM5AHRTs4i