NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

即使新冠肺炎疫情持續對全球各地人的生活造成影響，不過也有不少暖心故事在各角落發生，位於美國佛羅里達州德拉海灘餐廳的一位女性服務員迪亞茲（Kassandra Diaz），就分享了克里夫蘭騎士明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond）暖心打賞1000美元（約台幣三萬元）小費的故事，讓雪中送炭的善舉大受好評。

在新冠肺炎疫情影響下，全美不少餐廳都被迫閉門或是生意大受打擊，其中包括迪亞茲所服務的餐廳，在兩周前才得以重新開門，並且只能開放約四分之一的座位讓顧客用餐，這不僅導致店家收入大大減少，服務生也少了相當多收到小費的機會。

不過該餐廳的社群網站今天分享了一段暖心故事，一名叫做迪亞茲的女性服務員在日前為騎士前鋒佐蒙德服務完後，收到了一筆高達1000美元的小費，讓她感到相當驚喜，「當我拿到他的收據，並看到他填寫的小費時，我簡直不敢相信。他的帳單是160美元，但小費上卻寫著1000美元，在他離開之後，我仍是不斷發抖並留下幸福的眼淚。」

This weekend, NBA star Andre Drummond went for brunch at a Florida restaurant.



His bill came to $164.25.



He left a $1,000 tip.



When the waitress posted on IG to say thank you, he replied saying:



"Thank you for being amazing."



(📸 IG che.delray) pic.twitter.com/RM5AHRTs4i — Goodable (@Goodable) May 26, 2020

儘管對於本賽季收入超過2700萬美元的佐蒙德來說，1000美元並不是什麼大數目，不過他同時告訴迪亞茲很感謝她出色的服務以及餐廳的熱情款待，如此舉動仍讓迪亞茲在這次的「寒冬」感到相當暖心。

迪亞茲透露，其實她並不知道正在為一名NBA球星服務，在收到小費的當下也讓她有點不知所措，又不希望因為情緒太過激動而引起騷動，「我實在無法表達自己的心情，看到有人願意在這樣的非常時期展現出如此仁慈的行為，真的是太了不起了，我永遠不會忘記這件事，再次感謝您了。」

事實上佐蒙德並非是第一位透過小費來鼓勵服務生的球員，日前前NFL球星強森（Chad Johnson）也曾在享用了37美元的餐點後，為服務生留下了1000美元的小費。