喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

喬丹1998年紀錄片「最後一舞」搶盡眼球和話題，「籃球之神」喬丹成功透過紀錄片、訪談和比賽精華，用說故事方式詮釋喬丹封神歷史。來不及經歷喬丹世代，沒能親眼目睹喬丹神蹟和神奇表演的球迷，幸運穿越時空，為籃球之神奠定難以抹滅形象。灰熊菜鳥後衛莫蘭特認真的說：「見證喬丹前，我以為詹姆斯史上第一，但看完最後一舞，喬丹才是我心目中第一」。

喬丹表演精華和90年代公牛奪冠故事，喬丹生涯每一個梗和精華片段摘錄+訪談，把喬丹生涯粗暴又有效率領袖作風和自我要求，做了最完美呈現，說服力十足讓人感動。

儘管喬丹生涯六冠最重要副手「天下第二人」皮朋被喬丹紀錄片詮釋成自私鬼，皮朋並不開心。喬丹生涯第二重要籃板手葛蘭特甚至直接抨擊「最後一舞」90%都在說慌。喬丹第一個三連霸先發中鋒卡特萊特也跳出來反駁，紀錄片對皮朋的描繪、貢獻是不公平的，皮朋非常傑出，他沒有得到應有的評價。

卡特萊特為皮朋平反：「如果沒有皮朋，喬丹生涯六冠不會如此順風順水，皮朋的能力和作為被嚴重低估」。

喬丹對待隊友宛如「暴君」式狂虐領導作風和待人接物方式，在最後一舞中還是被「神格化」。喬丹對隊友施以暴行，狂虐隊友，極盡嘲諷，那可以解釋為「激勵或垃圾話」，也可以被看做是「施暴+自大+不尊重」。

喬丹對於那些隱藏在他光環背後的隊友們沒有足夠的尊重與感謝，讓不少隊友公開指責過去在喬丹領導下受到的種種委屈。 1996-97 Upper Deck Collector's Choice 球員卡

相較於「公牛王朝」喬丹領導隊友暴烈模式，近代勇士連續五年打進總冠軍賽，拿下三座總冠軍的優雅、尊嚴和球隊風格，勇士一哥柯瑞充滿親和力領導球隊方式和平民作風，似乎要比「最後一舞」更讓人期待。

透過紀錄片不難看見，布萊恩九成仿傚喬丹，甚至幾近臨摹方式，把喬丹自大狂妄和強烈好勝心，暴虐隊友領導方式詮釋得維妙維肖。喬丹還有不同高度和格局，布萊恩完全從「唯我」出發，湖人成功和成就都必須建立在布萊恩核基礎上。

那個被拿出來跟喬丹對比「誰才是史上第一」，17年生涯深得隊友敬重，甚至更多愛載的詹姆斯，領導球隊方式和激勵隊友帶隊能力，跟喬丹暴君式領導有天壤之別。詹姆斯會把個人體能訓練團隊借給隊友，協助隊友特別訓練，只要你願意吃苦投入，詹姆斯都願意協助。

籃網後衛厄文離開詹姆斯才真正體會到，領導一支球隊並不只有尊重、分享、超及得分、精湛球技，以及比隊友更努力。厄文終於明白帶領一支球隊的格局和氣度，詹姆斯待他如兄弟，視他為家人，厄文依舊感同身受，非常敬重詹姆斯。

騎士前鋒勒夫到現在還是把詹姆斯視為最佳領袖和隊友。勒夫說：「做為詹姆斯隊友，他會做為你的後盾，用各種可能去幫助你取得成功，這是詹姆斯最偉大人格魅力」。

詹姆斯(左二)做人一向以和為貴，輸球時也不會對隊友惡言相向，贏球則是時常大手筆犒賞隊友。 歐新社資料照片

已經退休轉任電視球評前騎士前鋒傑佛森強調：「如果你沒有跟詹姆斯成為隊友，或是在場上防守過詹姆斯，我不建議你去做出評價，因為你根本不了解他傑出能力和場上表現」。

詹姆斯不只是在訓練和比賽中把隊友融為一體，無私奉獻，他在生活中更把隊友視為家人，一起生活，一起享受，一起訓練，共同承擔。這一切都不在喬丹生涯和生活，喬丹帶領球隊方式和個人生活一直很神秘，喬丹與隊友互動，鮮少曝光。

布萊恩把隊友形容成廢物、衛生紙，喬丹把隊友當蠢材、無物，他們用「暴虐」方式激勵隊友。詹姆斯把成就隊友視為一種榮耀與共生。他們同樣取得成功和最大成就。

布萊恩(左)在許多方面都是以喬丹為榜樣，包括對於隊友的要求也是相當嚴格。 歐新社資料照片

成功的方式有很多種，喬丹是一種，布萊恩學喬丹這一套，詹姆斯又是另一種，他們同樣取得成功和最大成就。紀錄片說得太完美，成就自己太多，貶損隊友和對手不少，往往容易失真。

是為「最後一舞」給我最深刻觀感。