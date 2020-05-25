NBA／布萊恩2000年贈母冠軍戒指再流出 拍賣會上天價易手

把別人送的禮轉售，利多於弊？也許對於布萊恩（Kobe Bryant）的父母，所賺取的金錢比留念更有意義。據美國傳媒《TMZ》報導，一隻20年前布萊恩送給母親的NBA冠軍戒指複製品，日前以20.6萬美元（約新台幣624萬元）拍賣成交。

已故NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）與父母關係向來惡劣，自雙親反對他與凡妮莎（Vanessa Bryant）的婚姻起，3人由親人變成路人。縱使布萊恩大女兒納塔莉雅（Natalia Bryant）出世後，關係一度變得緩和，惟2013年時布萊恩父母卻把布萊恩數百物品轉售拍賣公司，3人家事更需搬上法庭。

布萊恩入稟控告該拍賣公司，並指父母申請拍賣的物品屬自己擁有，最終法院判其中6件物品可被拍賣，當中包括兩隻布萊恩致送父母的2000年NBA冠軍指環複製品。當年根據法律文件顯示，拍賣行向布萊恩母親支付了45萬美元（約新台幣1360萬元）。

然而當年順利投得布萊恩母冠軍戒指的收藏家，其後再把戒指轉賣，每口價1.5萬美元。經歷20輪後，終以20.6萬美元（約新台幣624萬元）順利成交。據指布萊恩當年送給父親的冠軍戒指也將被拍賣，預料售價更高成交。

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文章授權轉載自《香港01》