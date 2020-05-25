NBA／看伍茲、米克森經典對決技癢 柯瑞喊加一

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，在經典對決技壓高球名將米克森（Phil Mickelson）和NFL傳奇球星布雷迪（Tom Brady），這場慈善表演賽連NBA勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）都準時鎖定，還大喊「選我」，希望下次能和伍茲及米克森同場競技。

伍茲和米克森2018年就曾在拉斯維加斯上演經典對決第一回，今年為新冠肺炎募款進行第二回交鋒；這場慈善賽原本目標募集1000萬美金作為新冠肺炎相關善款，最終不但達標且是募到雙倍金額，共獲得2千萬美金善款。

伍茲和米克森今年為新冠肺炎募款進行第二回交鋒。 路透

第一度對決落敗的伍茲，第二次對決成為勝家，柯瑞也成忠實觀眾，他透過推特發表觀戰感想，還形容布雷迪後9洞的表現宛如「超級盃」上身，最後不忘為自己拉票，喊說經典對決第三回想參一腳。

柯瑞是NBA眾所皆知的高球愛好者，甚至挑戰過職業高球賽，想參加經典對決第三回的念頭一出，勇士球團順水推舟，和球迷互動發問「想看柯瑞和誰配對？」，包括戴利（John Daly）及和柯瑞同個贊助廠牌的史皮斯（Jordan Spieth）都榜上有名，世界排名第4的湯瑪斯（Justin Thomas）也被點名。