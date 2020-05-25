NBA／不和澳職老東家續約 伯加特：還沒要退休

前勇士隊冠軍中鋒伯加特（Andrew Bogut）上月曾表示，5月會決定籃球生涯是延續或是結束，35歲的他澳洲當地時間25日早上10點透過推特發表決定，雖確定不和雪梨國王隊續約，但也還沒高掛球鞋打算。

伯加特明確表示，推特上的文章並非「退休聲明」，由於新冠肺炎造成全球不確定性的體育環境，目前要做任何決定都很困難，但也提到希望「不久的將來」就能重返球場。

「我做出這決定的原因是，讓雪梨國家隊有足夠的準備和注意力可以放在自由市場。」伯加特也提到，目前很享受和家人同享天倫之樂的時光，這是過去少有的機會，同時讓連續征戰19個月的身體可以充分休息。

伯加特是2005年NBA的選秀會「狀元」，最近一次在NBA舞台是去年總冠軍賽第6戰，但和所屬的勇士隊挑戰連霸失利，讓暴龍隊迎接隊史首冠，之後他就回到澳洲加入雪梨國王隊；轉戰新聯盟累積出賽25場比賽，伯加特場軍出賽21.5分鐘，平均有8.2芬和8.8籃板。

伯加特先前曾透露，盼2020年東京奧運能最後一次披上澳洲國家隊戰袍，但東奧因新冠肺炎確定延至明年，再次打亂他的籃球計畫。