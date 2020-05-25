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NBA／得知將被交易至湖人 巴克利：喝酒慶祝後卻落空
退役傳奇球星巴克利（Charles Barkley）近日作客播客節目時，談到自己1992年差點被交易到湖人隊的經歷，他透露，當經紀人告知到將要成為「紫金軍團」一員後，立即與朋友喝酒慶祝，沒想到最後交易卻破局，「有趣的是，我甚至不知道那晚是怎麼堅持比賽的。」
巴克利在1984年被76人隊以首輪第五順位選中展開職業生涯，在費城待了八個球季後，在1992年被放上交易市場，原本傳出球隊要將他交易到湖人，卻因為76人突然退出導致交易破局。
「我的經紀人在一天早晨打給我，他說：『嘿，你今天要被交易到湖人了。』聽到後我和我的朋友就出門慶祝，在中午時就喝醉了，後來經紀人再度來電，告訴我，『你被交易到湖人了，他們會完成交易，我待會再打給你。』」巴克利回憶道。
結果再度接到經紀人電話，卻是得知交易破局的消息，「我當時非常興奮，但他在三小時後回電給我，大概是下午三點半，他告訴我，76人退出了交易。當時我已經喝醉，且當晚76人還有比賽。」
巴克利繼續說：「我問他，『兄弟，你在開玩笑嗎？我們今晚還有一場比賽，但我在中午就開始喝酒了。』有趣的是，我甚至不知道當晚我是怎麼比賽的，我想我應該打得很爛，因為我很氣76人沒有同意這筆交易，這讓接下來的兩、三年很痛苦。」
76人最終在1992年將巴克利送往太陽，1992-93年球季他帶領球隊打出62勝20負、傲視全聯盟的戰績，也摘下該年的MVP，但太陽在總冠軍賽中不敵喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛隊。
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