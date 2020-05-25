NBA／稱詹皇是史上最佳 魔術強森：最偉大還是喬丹

「誰是NBA史上最偉大的球星？」一直是各界討論的熱門問題之一，隨著「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》熱播後，外界再度把他與詹姆斯（LeBron James）拿來做比較，傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）就認為，詹皇或許可說是史上最佳，但考慮最偉大的球員時，仍將選票投給喬丹。

不少球員都被問到這個問題，「魔術」強森也不免俗的再被問到此事，「首先，我們來說一下詹姆斯，對我來說，當你想到全方位的籃球員時，詹姆斯或許是歷史上最好的，他是一個很全面的球員，但當你考慮誰是最偉大的球員時，那還是喬丹。」

「魔術」強森補充解釋，「詹姆斯的章節還未結束，還有一些比賽要打，若他能獲得更多冠軍的話，他可能會趕上喬丹。但是，他們都很出色，他們都在用正確的方式打球，幫助隊友更容易拿到冠軍。現在是詹姆斯的時代，我們正在關注他，這是他正在統治的時代。」