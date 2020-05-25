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NBA／若復賽先打例行賽 美媒：恐不邀無緣季後賽球隊
NBA昨天公布正與迪士尼公司商討在7月下旬復賽的可能性，但關於復賽相關事宜皆未定案，根據今日美國記者齊爾吉特（Jeff Zillgett）報導，屆時聯盟可能不需要邀請所有球隊參加，那些無緣季後賽球隊將不會受到邀請。
從目前種種跡象來看，NBA復賽的可能性似乎愈來愈大，就在昨天NBA宣布已和迪士尼商討復賽計畫後，Newsday記者波普爾（Steve Popper）就撰文，若復賽是否應該把30支球隊都集中到奧蘭多？他認為為了將復賽風險降至最低，沒有意義邀請全部的球隊復賽。
而齊爾吉特也轉發這則推文，並補充說，「NBA尚未做出明確復賽計畫，每個方案都會在考慮之中，但據我所知，若NBA重啟後先打例行賽的話，沒有機會進入季後賽的球隊將不會受邀。」
在3月中NBA宣布全面停賽前，目前只有東區的公鹿、暴龍、塞爾蒂克和西區湖人四隊確定晉級；而早早無緣季後賽的則只有15勝50負的勇士隊，但像是灰狼、黃蜂、公牛、尼克、活塞、老鷹、騎士等隊也都有很高機會無緣季後賽，但是否也會被認定是無緣季後賽球隊仍未可知。
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