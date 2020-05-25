NBA／名人堂計畫原日期舉辦 Kobe遺孀表態出席

儘管受到新冠肺炎疫情影響，今年的史密斯籃球名人堂儀式仍朝著在美國時間8月29日進行的目標前進，但籌委會仍先做好準備，訂出兩個延期備案，也將在未來幾周內做出是否延期的決定。

今年的籃球名人堂名單公布，包含洛杉磯湖人隊已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）與賈奈特（Kevin Garrnett）、鄧肯（Tim Duncan）等八人入選，但今年受到疫情影響，之前曾傳出儀式可能延期的消息。

籃球名人堂執行長多利瓦（John L. Doleva）表示，目前仍舊朝著8月29日舉辦的目標前進，不過籌委會也提前做準備，擬定兩個延期備案，分別是10月9至11日的某天，或是2021年春季某天。

多利瓦也說，若今年的名人堂儀式被迫延到明年，也不會和下一屆合併舉行，「我希望很明確的一點是，我們將會單獨舉辦2020年的籃球名人堂儀式，因為每一屆名人堂成員都值得擁有一次儀式。」

不過布萊恩在今年一月初時搭機意外驟逝，目前也尚未確定由誰來代替領獎，但多利瓦透露，布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）明確表示希望能出席儀式，「我有機會和布萊恩的太太短暫溝通，她非常感激且激動，她明確表示她和家人願意出席名人堂儀式。」

而為了確保儀式的安全，籌委會計畫將場地移至MassMutual中心，該場地可容納近六千人，在空間足夠的情況下也較容易保持社交距離。