NBA／紐約州長宣布解禁 籃網26日重啟訓練館

隨著各隊陸續重返訓練場，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）也正式宣布解禁，所有紐約的職業運動聯盟將可以開始展開訓練營，而在訓練禁令解除後，籃網隊也發布聲明，將於美國時間26日重啟訓練館。

身為全美新冠肺炎疫情重災區的紐約，近日疫情似乎有趨緩跡象，州長古莫在每日疫情記者會中就表示，紐約確診、插管、死亡人數都全部下降，他也宣布紐約州所有的職業運動聯盟都可以開始進行訓練營。

「我相信，體育項目能夠在沒有粉絲在球場、沒有球迷在賽場上的情況下重啟，就去做吧！」古莫説，「如果可以的話，想辦法解決經濟上的問題。我們希望你開賽，老百姓能夠觀看體育賽事，在一定程度上人們還是要待在家裡，但能待在家裡看體育，這讓人們有事情可做。」

「因此我們正努力並鼓勵所有運動團隊盡快開始其訓練，我們將與他們合作，確保能做到這一點。」在聽到州長的這番話後，籃網也發表聲明，將在周二開放訓練場館，讓自願參與的球員進行訓練。

籃網聲明中表示，球隊將嚴格遵守NBA和傳染病專家建議的協議，以確保能採取所有的預防措施，維護球員和員工的安全與健康。籃網還表示，將不會召回不在城內的球員。

之前已知聯盟感染新冠肺炎的14人中，籃網就有四人，其中包含最大咖的球星杜蘭特（Kevin Durant），但後來也都傳出陸續康復的好消息；而在籃網宣布重啟訓練場館前，NBA已有23支球隊開放訓練。