NBA／柯瑞該值得更多哨音 隊友：人太好

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）身手有目共睹，但隊友克里斯（Marquese Chriss）幫柯瑞「發聲」，喊說柯瑞應該得到裁判更多哨音青睞。

三分線外兩步都是射程範圍的柯瑞，被對手嚴加看管不是新聞，有球迷認為柯瑞已經得到比一般球星更多的哨聲，但克里斯不以為然，他說：「我絕對相信柯瑞值得更多哨聲，就是如此，他找到不用裁判也可以主宰比賽的方式，這才是更重要的事情。」

克里斯還提到，他認為柯瑞的人格特質是影響哨音的原因之一，「我認為柯瑞人太好，你從沒看過他真正爆發，過去5、6年大概3次而已吧。他有時就是人太好，就像柯利（Mike Conley），沒人真的會說柯瑞或柯利的壞話。」

柯瑞比較著名的「爆走時刻」是2017年碰灰熊隊的比賽，他直接將護齒套丟向聯盟人員；去年碰灰狼隊的比賽，裁判在最後0.5秒平手之際吹勇士犯規，讓灰狼兵不血刃站上罰球線，柯瑞也是氣到比賽還沒真正結束就直接離場。

不過NBA賽季受新冠肺炎影響，3月12日開始就全面喊卡，目前雖有7月重啟賽程打算，戰績居聯盟「爐主」的勇士也早早退出季後賽，無緣延續前5季都闖進總冠軍戰的輝煌紀錄。