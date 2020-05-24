NBA／林書豪發起慈善捐款 金額破百萬美元

華裔球星「哈佛小子」林書豪上月發起「成為光（Be The Light）」的慈善捐款活動，一個多月來已募集超過100萬美元，讓身為活動主人的林書豪十分振奮。

這項慈善募捐內容是捐贈食物給需要的美國人民，預計合作200間食物銀行，超過4千萬人受惠；另個捐款內容是直接救濟，包括贈送口罩、手套和防疫相關用品給全球32國的醫療人員和健康照護工作者，兩個計畫都是計畫募捐10萬美元，另有三項可以選擇的捐款活動。

身為發起人，多次為新冠肺炎引起的種族歧視發聲的林書豪，身體力行先捐出50萬美元，昨天深夜他再開心分享，截至5月22日為止，總共募集的善款已達105萬9866美元，展現「哈佛小子」號召力。

林書豪也預告，自己將擔任「Identity」的線上直播特別來賓，用不同方式持續為新冠肺炎疫情盡一份心力。

本季轉戰中國大陸CBA的林書豪，目前仍在等待聯盟重啟賽程；CBA也是受新冠肺炎暫停賽事的全球體育「受災戶」之一，原本曾傳4月15日復賽，聯盟還因此召回海外球員，但沒如期重啟賽程，最新可能展開賽程的日期傳是6月15日。