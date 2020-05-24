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NBA／看最後一舞有感 穆林：勇士5年3冠難能可貴

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
穆林(中)。美聯社
穆林(中)。美聯社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》熱映，讓球迷回味二度三連霸的公牛王朝，前勇士隊傳奇球星穆林（Chris Mullin）倒認為無須貴古賤今，表示金州勇士五年三冠冠同樣不簡單，只不過沒有影片紀錄過程。

穆林上週上廣播節目談近期掀起話題的《最後一舞》，回顧那段公牛王朝後，再對照曾經締造五年三冠的勇士隊，兩者是否有相似之處。

穆林指出，看過紀錄片後，循著脈絡就更能體會五年三冠的勇士隊有多麼傑出，「要經歷這些絕非易事，特別是他們帶著格調，優雅地完成這項成就。」

穆林透露勇士主帥柯爾（Steve Kerr）並不喜歡讓攝影機進入拍攝，「但我想隨著時間過去，當我們回顧，就會發現『勇士隊那五年的確與眾不同，是灣區難能可貴的一段時光。」

事實上，穆林先前接受訪問要在2016-17年賽季的勇士和1995-96年的公牛隊中擇一，就選擇了勇士隊，表示勇士隊的強力得分點多，且三分球能力佳，他隊難以分庭抗禮。

勇士 公牛 喬丹

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