NBA／主場外見證球迷婚禮 勇士菜鳥喊酷

勇士隊新啟用的大通中心球館（Chase Center）雖因新冠肺炎關閉月餘，但勇士菜鳥後衛波爾（Jordan Poole）今天倒是重返熟悉的主場，不過穿著球衣的他並沒進場，而是在場外見證一對球迷互許終身。

赫希（Lindsay Hirsch）和施耐德（Dustin Schneider）這對情侶，原本計畫到佛州的迪士尼舉辦婚禮，但新冠肺炎疫情打亂計畫，兩人轉念想到大通中心球館外，施耐德說：「我們想說，讓我們在這成婚，並在這座我們深愛的城市慶祝。」

小倆口先是寄信給勇士記者萊圖爾留（Connor Letourneau），萊圖爾留再將信轉給球團，結果不但得到正面回應，還多了位特別嘉賓，3月NBA暫停賽程前場均有8.8分、2.4助攻的波爾，穿上印有大喜之日數字的勇士特製球衣現身。

「我怎能對此說不。」波爾見證幸福後也在社群開心分享，形容在主場外參與婚禮是人生中最酷的經歷之一，也祝福赫希和施耐德百年好合；除波爾出席時臉上戴著口罩，新娘和新郎的親友團，在現場也保持社交安全距離，大喜之日不忘防疫。