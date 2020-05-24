聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／主場外見證球迷婚禮 勇士菜鳥喊酷
勇士隊新啟用的大通中心球館（Chase Center）雖因新冠肺炎關閉月餘，但勇士菜鳥後衛波爾（Jordan Poole）今天倒是重返熟悉的主場，不過穿著球衣的他並沒進場，而是在場外見證一對球迷互許終身。
赫希（Lindsay Hirsch）和施耐德（Dustin Schneider）這對情侶，原本計畫到佛州的迪士尼舉辦婚禮，但新冠肺炎疫情打亂計畫，兩人轉念想到大通中心球館外，施耐德說：「我們想說，讓我們在這成婚，並在這座我們深愛的城市慶祝。」
小倆口先是寄信給勇士記者萊圖爾留（Connor Letourneau），萊圖爾留再將信轉給球團，結果不但得到正面回應，還多了位特別嘉賓，3月NBA暫停賽程前場均有8.8分、2.4助攻的波爾，穿上印有大喜之日數字的勇士特製球衣現身。
「我怎能對此說不。」波爾見證幸福後也在社群開心分享，形容在主場外參與婚禮是人生中最酷的經歷之一，也祝福赫希和施耐德百年好合；除波爾出席時臉上戴著口罩，新娘和新郎的親友團，在現場也保持社交安全距離，大喜之日不忘防疫。
Wedding bells are ringing in Thrive City 👰— Chase Center (@ChaseCenter) May 23, 2020
Dustin and Lindsay shifted their plans & tied the knot today while following all social distancing guidelines.
It was a complete @warriors ceremony with Jordan Poole as the witness! pic.twitter.com/rBnMPjzmDS
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言