NBA／主場外見證球迷婚禮 勇士菜鳥喊酷

勇士隊新啟用的大通中心球館(Chase Center)雖因新冠肺炎關閉月餘,但勇士菜鳥後衛波爾(Jordan Poole)今天倒是重返熟悉的主場,不過穿著球衣的他並沒進場,而是在場外見證一對球迷互許終身。

赫希(Lindsay Hirsch)和施耐德(Dustin Schneider)這對情侶,原本計畫到佛州的迪士尼舉辦婚禮,但新冠肺炎疫情打亂計畫,兩人轉念想到大通中心球館外,施耐德說:「我們想說,讓我們在這成婚,並在這座我們深愛的城市慶祝。」

小倆口先是寄信給勇士記者萊圖爾留(Connor Letourneau),萊圖爾留再將信轉給球團,結果不但得到正面回應,還多了位特別嘉賓,3月NBA暫停賽程前場均有8.8分、2.4助攻的波爾,穿上印有大喜之日數字的勇士特製球衣現身。

「我怎能對此說不。」波爾見證幸福後也在社群開心分享,形容在主場外參與婚禮是人生中最酷的經歷之一,也祝福赫希和施耐德百年好合;除波爾出席時臉上戴著口罩,新娘和新郎的親友團,在現場也保持社交安全距離,大喜之日不忘防疫。

Wedding bells are ringing in Thrive City 👰



Dustin and Lindsay shifted their plans & tied the knot today while following all social distancing guidelines.



It was a complete @warriors ceremony with Jordan Poole as the witness! pic.twitter.com/rBnMPjzmDS