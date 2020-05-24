NBA／鍛鍊自身找回巔峰 歐拉迪波：想要名字被記住

去年一月因為右膝蓋傷勢陷入長達一年的復健期後，溜馬隊「一哥」歐拉迪波（Victor Oladipo）年初終於復出，近日他表示，自己持續努力在找回巔峰狀態，因為他希望自己的名字有朝一日能與那些偉大球星並列。

「說到底，我希望我的名字能和那些偉大運動員一起被提到。」歐拉迪波談到自己盼恢復巔峰的目標時說，「當傷病發生時，我的工作並未結束，我的傳奇也沒有結束。」

「我猜你們會說這個傷病是我人生道路中的一個小顛簸，但很久以前有人告訴我，若你走的路很容易，代表你走錯了方向，所以我討厭人們稱它為一個小顛簸。」

歐拉迪波是2013年選秀榜眼，其運動爆發力、強悍的防守以及高效率的得分手段都讓他被拿來和熱火隊退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）相比，但去年受到重大傷病挑戰，直到今年才又復出。

歐拉迪波今年一月底復出後，表現逐漸升溫，在停賽前的那場比賽，對上塞爾蒂克隊還繳出27分、7籃板的成績，本季13戰場均13.8分，但他認為自己仍努力找回昔日身手。

「那場比賽我打得不錯，但如果說那是恢復百分之80的我，這肯定是在說謊。」歐拉迪波認為，這些評論並沒有真正尊重他，他知道，自己缺席了一年多後復出，還有很多需要證明的事情。

歐拉迪波繼續說：「我想讓全世界都記住我的名字，這就是我做所有事的原因，也是我希望比過往更強大的理由，我還有很多事情還未完成，這樣才能讓我變得更加出名。」

不過歐拉迪波的復出路又碰到新冠肺炎疫情攪局，但他認為剛好能趁停賽的時候繼續調養身體，「這是個奇怪的時期，但當你是名籃球愛好者，你會找到方法應對的。」

除了持續鍛鍊身體外，歐拉迪波也觀看了喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》，「從中我看到很多東西是，看看偉大是如何建立的，這也讓我們這樣的球員會更加努力。我一直是喬丹迷也是布萊恩（Kobe Bryant）迷，希望我有像他們一樣的職業生涯，有一天也能成為冠軍。」