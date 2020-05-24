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英超／普篩再新增2確診 復賽計畫仍未明

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
英超再傳兩人確診，復賽計劃未明(示意圖)。 法新社
英超再傳兩人確診，復賽計劃未明(示意圖)。 法新社

英超又檢測出新冠肺炎確診病例，為來自兩支不同球隊的兩位隊職員，不過依舊沒宣布是否影響到復賽計畫。

英超上周召回球員展開練習，為復賽做準備，回營後先接受新冠肺炎篩檢，第一輪748名檢測者中，先測出六人呈現陽性，有三例來自沃特福德，其中一人是後衛馬里亞柏（Adrian Mariappa），另外，伯恩利副經理沃恩（Ian Woan）也中招，其它兩人身分未明、同屬一支球隊。

今天再傳出次輪檢測者裡新增兩名確診，聲明裡表示，「英超今天確認5月19日、21日和22日，共996名隊職員送檢新冠肺炎，其中有兩人來自不同球隊的檢體是陽性，立刻展開七天自主隔離。」內容並無揭露確診者身分資料。

英超為了爭取復賽持續大範圍篩檢，目前20支球隊每隊約有50人進行普篩，但能不能在6月12日閉門復賽還是未知數。

英超還會在下周一、二進行第三輪採檢，並在周三召開球團會議，討論是否進一步開放禁令，讓球員展開接觸性的訓練。

五大聯賽因應新冠肺炎各有不同作法，法甲早早宣布賽季腰斬，本季不再補完賽程，就現有積分頒發冠軍，德甲則是上周率先復踢，西甲也在總理桑傑士（Pedro Sanchez）支持下，預期6月回歸，英超則有望接著復出，義甲尚未有任何動向。

英超 德甲 義甲

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