NBA／簽回哈沃德 湖人老闆：曾問過布萊恩意見

湖人隊去年夏天給了「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）一次重新出發的機會，他以一紙一年260萬美元的非保障合約，回到過去曾效力過的洛杉磯，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時也坦承在簽約前曾詢問過布萊恩（Kobe Bryant）意見，「他希望看到湖人贏球。」

哈沃德曾在2012-13年球季待過湖人，但該季的「紫金軍團」雖擁有強大陣容，卻因傷病及陣中球員磨合不佳，戰績不如預期理想，甚至傳出哈沃德與布萊恩搶著爭球隊「一哥」的位置，最終哈沃德只在洛城待了一季就轉往休士頓發展。

一度是聯盟第一中鋒的哈沃德，近年來受到傷病與連年轉隊影響，表現逐年下滑，去年夏天，他與老東家再續前緣。

巴斯近日就被問到當初要簽下哈沃德前，是否有問過布萊恩的意見，她說：「我會點頭說是的，Kobe希望我們贏球，他希望看到湖人贏球，且他曾來看過幾場比賽，也很高興看到哈沃德，還和他打招呼。」

巴斯透露，簽回哈沃德除了有參考布萊恩的意見外，也從「禪師」傑克森（Phil Jackson）身上學到經驗，「你不該放棄任何人，這是傑克森教會我的一點。」

巴斯解釋，傑克森執教公牛隊前曾在CBA、波多黎各執教過，他認為每個球員都會以自己的速度成長，不該強迫任何人更快的發展，「他總是能從一個人身上看到一些可以幫助我們贏球的特質，例如布朗（Shannon Brown）、亞瑞查（Trevor Ariza），他總是知道如何運用這些人，讓他們在球隊中發揮出最佳狀態。」