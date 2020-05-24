NBA／多個場館加疫情相對穩定 奧蘭多迪士尼成復賽首選

NBA今天發表聲明，表示已與迪士尼就復賽事宜進入試探性對話階段，計畫7月下旬於位在佛羅里達州奧蘭多迪士尼旗下的ESPN綜合運動園區（The ESPN Wide World of Sports Complex）進行，佔地約220英畝的園區擁有多種設施，園區中有三個體育場館可供使用，加上充足的飯店房間，成為復賽首選之地。

NBA自從3月12日爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）傳出感染新冠肺炎的消息後，立即宣布進入無限期停賽，但在美國疫情似乎有趨緩的情況下，聯盟先是解除各隊開放訓練場館的禁令，復賽露出曙光。

今天聯盟發出聲明證實，已經和迪士尼就復賽進行商討，選擇的地點就是在世界最大的奧蘭多迪士尼中的ESPN綜合運動園區；該園區佔地約220英畝，除了綜合型場館外，還有棒（壘）球場、網球場、田徑場、足球場等，每年的全美啦啦隊錦標賽就是在此舉行。

另外，HP Field House也曾是大學籃球比賽的場地，相關訓練設施也都相當完善，且迪士尼園區內本就有不少飯店，相關機能一應俱全，若是選擇在此復賽，球員可在一個獨立、封閉的地點比賽。

此外，美國目前新冠肺炎疫情已超過160萬人，其中佛州確診人數雖逼近五萬人，但就公布的數據來看，佛州疫情已經進入平緩階段，迪士尼所在的地區疫情也相對穩定。