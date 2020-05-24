NBA／在迪士尼復賽有譜？發言人：已進入對話階段

NBA今天發表聲明，聯盟發言人巴斯（Mike Bass）表示，NBA已經與迪士尼就復賽事宜進入試探性對話階段，計畫重啟本季剩餘賽程，雙方洽談的比賽地點為佛羅里達州奧蘭多迪士尼旗下的ESPN綜合運動園區（The ESPN Wide World of Sports Complex），比賽時間為7月下旬。

巴斯在聲明中說道，「在與球員工會合作下，NBA正在與迪士尼公司展開試探性對話，商討7月下旬在位於佛羅里達州迪士尼旗下的ESPN綜合運動園區恢復2019-20年球季的事宜，該地點將作為僅供NBA使用的獨立環境，用於舉辦比賽、訓練與安置住宿。」

巴斯強調，聯盟的首要目標仍是全體人員的健康與安全，目前正與公衛專家及政府官員合作，制定一份詳細的準則，以確保恰當的醫療和保護措施能夠落實。

對此Yahoo Sports記者史密斯（Keith Smith）透露，一位迪士尼的消息人士告訴他，迪士尼已準備好要承接NBA的比賽直到賽季結束，「我們的計畫是非常全面性的，鑒於我們擁有的資源，我們相信這是最適合解決當下問題的地方。」

The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）也報導，NBA日前已就復賽的賽制問題向30支球隊的總經理進行調查，各隊總管在美國時間周五晚間收到問卷，內容包含是否應舉行附加賽、進入比賽時的理想球隊數量、季後賽開始前舉辦熱身賽或例行賽的理想場次等。

報導中也寫道，儘管是向各隊總管進行問卷調查，但最終決定還是要由主席席佛（Adam Silver）、董事會和球員做出，預計本周聯盟就會就復賽計畫提供更明確的消息。