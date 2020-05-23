NBA／布萊恩新書將出版 凡妮莎：這是我最愛的小說
已故球星布萊恩（Kobe Bryant）生前與心理學家克拉克（Eva Clark）合著新書《Geese Are Never Swans》，本能於今年7月親自看到新書出版，無奈世事無常。今則由愛妻凡妮莎（Vanessa Bryant）代為公開著作的消息。
凡妮莎今日在個人Instagram上張貼《Geese Are Never Swans》書封的圖片，簡單介紹該書講述一名游泳選手班奈特（Gus Bennett）在成功路上面對、克服困難的過程，也表示此書完美彰顯運動能治癒人的本質。此外，凡妮莎也強調「這是老公布萊恩寫過的小說中自己最愛的一本」，再度透露對丈夫的思念。
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“Whether goose or swan, I have wings and I’ll fly.” 🕊 🤍 🤍🕊Introducing Geese Are Never Swans, one of my favorite novels created by my husband @kobebryant. Readers will meet his newest character Gus Bennett, an aspiring Olympic swimmer facing tough issues that he must overcome in order to win in the pool. This story perfectly highlights the healing nature that lies within sports. It’s out July 21st, but you can pre-order yours now: https://granity.me/geese #GranityStudios #GeeseAreNeverSwans
該書將透過布萊恩的多媒體公司Granity Studios，於美國時間7月21日發行。Granity Studios曾參與製作獲得2018年奧斯卡最佳短片的「致親愛的籃球」（Dear Basketball）。
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