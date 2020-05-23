NBA／布萊恩新書將出版 凡妮莎：這是我最愛的小說

已故球星布萊恩（Kobe Bryant）生前與心理學家克拉克（Eva Clark）合著新書《Geese Are Never Swans》，本能於今年7月親自看到新書出版，無奈世事無常。今則由愛妻凡妮莎（Vanessa Bryant）代為公開著作的消息。

凡妮莎今日在個人Instagram上張貼《Geese Are Never Swans》書封的圖片，簡單介紹該書講述一名游泳選手班奈特（Gus Bennett）在成功路上面對、克服困難的過程，也表示此書完美彰顯運動能治癒人的本質。此外，凡妮莎也強調「這是老公布萊恩寫過的小說中自己最愛的一本」，再度透露對丈夫的思念。

該書將透過布萊恩的多媒體公司Granity Studios，於美國時間7月21日發行。Granity Studios曾參與製作獲得2018年奧斯卡最佳短片的「致親愛的籃球」（Dear Basketball）。